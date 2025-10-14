Combatentes do Hamas apertam o cerco em Gaza e obscurecem futuro do cessar-fogo

...

Publicado em 14/10/2025 às 09:15

Alterado em 14/10/2025 às 09:15

Uma mulher palestina limpa uma área ao lado de tendas, em meio a um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, na Cidade de Gaza, em 14 de outubro de 2025 Foto: Reuters/Dawoud Abu Alkas

Combatentes do Hamas reforçaram seu controle em Gaza nesta terça-feira (14) depois de realizarem execuções públicas, desafiando a afirmação de Israel de que a guerra não pode terminar sob o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, até que os militantes sejam desarmados.



Em uma afirmação dura do retorno do grupo, os combatentes executaram homens acusados de colaborar com as forças israelenses. Em um vídeo que circulou na noite dessa segunda-feira (13), combatentes do Hamas arrastaram sete homens para um círculo de pessoas na Cidade de Gaza, os forçaram a se ajoelhar e atiraram neles por trás. Uma fonte do Hamas confirmou a autenticidade do vídeo.

Moradores de Gaza disseram que os combatentes estavam cada vez mais visíveis nesta terça-feira, posicionando-se ao longo das rotas necessárias para as entregas de ajuda. Fontes de segurança palestinas dizem que dezenas de pessoas foram mortas em confrontos entre combatentes do Hamas e rivais nos últimos dias.



Embora as tropas israelenses tenham se retirado de áreas urbanas em Gaza sob o cessar-fogo que começou na semana passada, disparos de drones mataram cinco pessoas quando foram verificar casas em um subúrbio a leste da Cidade de Gaza, e um ataque aéreo matou uma pessoa e feriu outra perto de Khan Younis, disseram autoridades de saúde de Gaza.



O Hamas acusou Israel de violar o cessar-fogo. Os militares israelenses disseram que dispararam contra pessoas que cruzaram as linhas de trégua e se aproximaram de suas forças depois de ignorar os pedidos para voltar.

TRUMP PROCLAMA 'AMANHECER HISTÓRICO', MAS OBSTÁCULOS PERMANECEM

A retomada do poder pelo Hamas em Gaza e os contínuos lampejos de violência ressaltam os obstáculos assustadores enfrentados pelos esforços para mover o plano de cessar-fogo de Trump em direção a uma resolução de longo prazo do conflito.



Embora Trump tenha proclamado o "amanhecer histórico de um novo Oriente Médio" ao Parlamento de Israel nessa segunda-feira, alguns dos elementos mais difíceis de seu plano ainda precisam ser negociados para resolver questões que destruíram os esforços anteriores para acabar com a guerra.



As forças israelenses permanecem entrincheiradas em grande parte de Gaza após sua retirada parcial dentro do território minúsculo e lotado. Os aumentos prometidos nas entregas de ajuda ainda não se materializaram para uma população de 2,2 milhões de pessoas, muitas enfrentando a fome.



Uma cúpula co-organizada por Trump no Egito nessa segunda-feira terminou sem nenhum anúncio público de grande progresso para o estabelecimento de uma força militar internacional para Gaza, ou um novo órgão de governo. Os restos mortais de pelo menos 23 reféns mortos permanecem em Gaza.

HAMAS AFIRMA CONTROLE

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tem afirmado consistentemente que a guerra não pode terminar até que o Hamas desista de suas armas e deixe de controlar Gaza, uma exigência que os combatentes rejeitaram, torpedeando todos os esforços de paz anteriores.



Quando os combatentes do Hamas apareceram nas ruas durante o último cessar-fogo em janeiro-março, Israel abandonou a trégua e cancelou as negociações sobre o fim da guerra. Mas Trump, tendo anunciado que a guerra acabou, disse nessa segunda-feira que o Hamas ainda tinha luz verde temporária para manter a ordem.



"Eles querem acabar com os problemas, e eles têm sido abertos sobre isso, e nós lhes demos aprovação por um período de tempo", disse ele.



Fontes do Hamas disseram à Reuters nesta terça-feira que o grupo não toleraria mais violações da ordem em Gaza e teria como alvo colaboradores, saqueadores armados e traficantes de drogas.

O grupo, embora muito enfraquecido após dois anos de bombardeios israelenses e incursões terrestres, vem se reafirmando gradualmente, com os combatentes remanescentes voltando às ruas desde que o cessar-fogo entrou em vigor no fim de semana.



O grupo, que governa Gaza desde 2007, também enviou centenas de trabalhadores para iniciar a limpeza de escombros nas principais rotas necessárias para acessar moradias danificadas ou destruídas e consertar canos de água quebrados.



A liberação de estradas e a provisão de segurança também serão necessárias para aumentar a entrega de ajuda. O Hamas diz que centenas de policiais foram mortos por Israel enquanto protegiam as rotas de ajuda durante a guerra. Israel disse que tinha como alvo combatentes do Hamas.



AJUDA E REFÉNS

O cessar-fogo interrompeu dois anos de guerra devastadora em Gaza, desencadeada pelo ataque de 7 de outubro de 2023, no qual homens armados liderados pelo Hamas mataram cerca de 1.200 pessoas e sequestraram 251 reféns, de acordo com registros israelenses.



A campanha militar de Israel em Gaza matou quase 68.000 pessoas, de acordo com as autoridades de saúde locais, com milhares de outras mortas sob os escombros. O Serviço de Defesa Civil de Gaza disse que 250 corpos foram recuperados desde o início da trégua.



Faixas de Gaza estão em ruínas e o monitor global da fome disse em agosto que há fome no território.

Um vídeo da Reuters nesta terça-feira mostrou pessoas limpando escombros das ruas e um caminhão de ajuda passando por um mercado protegido por homens armados sentados em cima.



A porta-voz do Unicef, Tess Ingram, disse que, embora a ajuda esteja chegando a Gaza com tendas, lonas, roupas de inverno, kits de higiene familiar e outros itens críticos, ela espera um aumento significativo no final desta semana.



Em Israel, após o júbilo dessa segunda-feira com o retorno dos últimos 20 reféns vivos, as famílias dos declarados mortos aguardavam notícias das autoridades israelenses sobre o destino de seus entes queridos.



Os militares israelenses disseram nesta terça-feira que os corpos de quatro reféns entregues pelo Hamas no dia anterior foram identificados. Um deles era um estudante nepalês. Isso deixa 23 reféns em Gaza formalmente declarados mortos, além de um cujo destino é indeterminado.



Algumas famílias temem que os restos mortais de seus entes queridos sejam perdidos para sempre nos escombros de Gaza. Uma força-tarefa internacional especial deve ajudar a localizar corpos que o Hamas não consegue encontrar.