Papa recebe Lula e diz que não poderá participar da COP30

Leão XIV, no entanto, prometeu visita em 'momento oportuno'

Publicado em 13/10/2025 às 10:30

Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta segunda-feira (13), no Vaticano, com o papa Leão XIV, no âmbito de uma viagem à Itália, onde participa de uma série de eventos comemorativos pelos 80 anos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

"Convidei-o a vir à COP30, considerando a importância histórica de realizarmos uma Conferência do Clima pela primeira vez no coração da Amazônia.

Por conta do Jubileu, o Papa nos disse que não poderá participar, mas garantiu representação do Vaticano em Belém." escreveu Lula nas redes sociais.

Lula estava acompanhado pela primeira-dama, Janja da Silva, e assegurou que o pontífice visitará o Brasil "no momento oportuno". "Será muito bem recebido, com o carinho, o acolhimento e a fé do povo brasileiro. Lembrei que ontem tivemos uma demonstração imensa dessa fé no Círio de Nazaré e nas comemorações do Dia de Nossa Senhora de Aparecida, padroeira do Brasil", acrescentou.

Segundo o presidente, a conversa desta manhã girou em torno de "religião, fé, o Brasil e os imensos desafios que temos que enfrentar no mundo". "Parabenizei o Santo Padre pela Exortação Apostólica 'Dilexi Te' e a sua mensagem de que não podemos separar a fé do amor pelos mais pobres. Disse a ele que precisamos criar um amplo movimento de indignação contra a desigualdade e considero o documento uma referência, que precisa ser lido e praticado por todos", salientou.

Após o encontro com Leão XIV, Lula cumpre uma agenda que inclui diversos compromissos em Roma, entre eles a participação na abertura do Fórum Mundial da Alimentação, um evento do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, além de reuniões com o diretor-geral da FAO, Qu Dongyu, e com o CEO global da TIM, Pietro Labriola, informou o Palácio do Planalto.

O presidente deve encerrar sua agenda com um encontro com o chefe de governo da República de Bangladesh, Muhammad Yunes, antes de retornar ao Brasil nesta segunda-feira. (com Ansa)