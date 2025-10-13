Todos os reféns israelenses vivos são libertados pelo Hamas, enquanto Trump discursa no Knesset - o parlamento israelense

...

Publicado em 13/10/2025 às 08:12

Reféns israelenses, os gêmeos Gali e Ziv Berman foram libertados em Reim, Israel Foto: Forças de Defesa de Israel / Divulgação

"Eles voltaram às vidas tiradas deles naquele sábado amaldiçoado", informou a família de Gali e Ziv Berman, dois reféns israelenses, irmãos gêmeos, libertados nesta segunda-feira em Israel."Eles foram separados e cruelmente separados pela primeira vez em suas vidas e se reuniram hoje", contou a família em um comunicado no WhatsApp.

"Depois de dois anos, estamos respirando ar fresco novamente. Sentimentos de medo, tristeza e saudade foram substituídos em um instante por felicidade que não sabíamos que era possível sentir."

Todos os 20 reféns vivos foram libertados pelo Hamas na primeira fase do acordo de cessar-fogo engendrado pelo presidente norte-americano, Donald Trump.

A população se reuniu ao amanhecer na cidade de Lavon, no norte, lar do refém Alon Ohel, para assistir a uma transmissão ao vivo da libertação dos reféns.

Os membros da comunidade fizeram pão, aplaudiram e cantaram enquanto esperavam. "Estou muito, muito animada e ansiosa", disse a tia de Ohel, Nirit Kremer Ohel.

Ele é pianista e ela disse que sua família não fechou seu instrumento desde que ele partiu para o festival de música Nova em 7 de outubro.

"Seu piano em casa ainda está esperando, está aberto... Sua mãe decidiu deixá-lo aberto e colocar um pouco de tecido para que ela não o feche, apenas Alon o fará quando ele voltar para casa", disse ela.

A multidão aplaudiu e cantou enquanto assistia à cobertura ao vivo das libertações dos reféns.

Um homem tocou a tradicional buzina judaica para dar as boas-vindas à notícia, e outro ergueu uma garrafa de vinho comemorativa com o rosto de Ohel no rótulo.

Alguns membros da comunidade, quase todos vestindo camisetas com uma foto de Ohel, choraram ao assistir à notícia da libertação dos reféns após mais de dois anos em cativeiro.

Sua mãe enviou uma mensagem da fronteira agradecendo à comunidade e dizendo que em breve estaria com seu filho, e recebeu aplausos barulhentos da multidão.

O Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) informou que suas equipes receberam reféns mantidos em Gaza e os transferiram para as autoridades israelenses.

Em uma operação separada, as equipes do CICV transferirão os detidos palestinos mantidos em centros de detenção israelenses para Gaza e a Cisjordânia.

"Essas operações são altamente complexas e exigem um planejamento logístico e de segurança meticuloso para minimizar os riscos para todos os envolvidos", informou o comunicado.

"O CICV também facilitará a transferência de restos humanos", acrescentou.

Desde outubro de 2023, o CICV facilitou a libertação e transferência de 148 reféns e 1.931 detidos.

Os reféns

A maioria dos reféns vivos libertados foi sequestrada do festival Nova Music perto do Kibutz Reim, no sul de Israel.

Eles incluem o pianista Alon Ohel, 24, Avinatan Or, 32 e Evyatar David, 24. David foi visto pela última vez em um vídeo do Hamas em agosto, parecendo esqueleticamente magro e cavando o que ele disse no vídeo ser seu próprio túmulo.

REFÉNS TIRADOS DOS KIBUTZIM

Sete dos reféns foram retirados de suas casas em pequenas comunidades perto da fronteira com Gaza, ou kibutzim. Eles incluem os gêmeos Gali e Ziv Berman, 28, e os irmãos Ariel Cunio, 28, e David Cunio, 35.

SOLDADOS ISRAELENSES

Os reféns, Matan Angrest, 22, e Nimrod Cohen, 20, são soldados recrutas israelenses capturados por militantes do Hamas em 7 de outubro de 2023.

ESTRANGEIROS

Há quatro estrangeiros entre os 48. Três deles foram declarados mortos à revelia: um estudante tanzaniano e dois trabalhadores tailandeses. O destino do estudante nepalês Bipin Joshi ainda é desconhecido.

O embaixador israelense nos EUA, Yechiel Leiter, saudou a visita de Trump a Israel em um post no X, descrevendo o momento dos cumprimentos na pista do aeroporto, onde Trump disse a ele que o falecido filho de Leiter, que lutou em Gaza, está "olhando para você com um sorriso".

"Meu coração explodiu", escreveu Leiter. O embaixador disse que seu filho Moshe se juntou à operação em Gaza para "trazer nossos irmãos e irmãs para casa", acrescentando que Trump e Netanyahu completaram essa missão.

Por outro lado, ônibus transportando prisioneiros palestinos que foram libertados de prisões israelenses começaram a sair da prisão de Ofer, na Cisjordânia, mostraram imagens ao vivo nas emissoras de TV.

No Knesset, parlamento israelense com sede em Jerusalém, Trump assinou um livro de visitas e escreveu: "Esta é a minha grande honra - um grande e lindo dia. Um novo começo".

Ao entrar no prédio, o presidente norte-americano disse a repórteres que o Hamas cumpriria o plano de desarmamento.

No entanto, em comentários feitos durante seu voo, Trump sugeriu que o Hamas recebeu luz verde para as operações de segurança interna que está conduzindo na Faixa de Gaza.

O grupo militante palestino, que deve se desarmar e acabar com seu domínio de Gaza, de acordo com a proposta de Trump para acabar com a guerra, implantou forças de segurança interna em partes da Faixa de Gaza desde que um cessar-fogo entrou em vigor na sexta-feira.

O Hamas informou que pretende acabar com a ilegalidade e os saques e evitar um vácuo de segurança.

Questionado por um jornalista a bordo do Air Force One sobre relatos de que o Hamas estava se instituindo como uma força policial e atirando em rivais, Trump disse que "eles querem acabar com os problemas, e nós lhes demos aprovação por um período de tempo".



Militantes palestinos em Khan Younis, sul da Faixa de Gaza: fazendo 'segurança' Foto: Reuters/Ramadã Abed

"Você tem cerca de 2 milhões de pessoas voltando para prédios que foram demolidos, e muitas coisas ruins podem acontecer. Então, queremos que seja - queremos que seja seguro. Acho que vai ficar tudo bem", disse Trump.

'Presidente da paz'

Algumas pessoas no plenário do Knesset usavam bonés vermelhos, no estilo popularizado pelo presidente dos EUA, com a frase "Trump, o presidente da paz" estampada neles.

Nos próximos meses, o presidente de Israel, Isaac Herzog, concederá a Trump a Medalha de Honra Presidencial Israelense em reconhecimento por seus esforços para trazer de volta os reféns israelenses que foram mantidos em Gaza.



Bonés vermelhos: 'Trump, o presidente da paz' Foto: Kenny Holston / Pool via Reuters

"O legado do presidente Trump será lembrado por gerações pelo Estado de Israel e pelo povo judeu", disse Herzog em um comunicado.

Herzog acrescentou: "Por meio de seus esforços incansáveis, o presidente Trump não apenas ajudou a trazer nossos entes queridos para casa, mas também lançou as bases para uma nova era no Oriente Médio construída sobre segurança, cooperação e esperança genuína de um futuro pacífico".

Em 2022, Herzog também deu ao presidente dos EUA, Joe Biden, uma Medalha Presidencial de Honra, enquanto os ex-presidentes dos EUA Barack Obama e Bill Clinton receberam o prêmio em 2013 do então presidente israelense Shimon Peres.

A mais alta honraria civil de Israel, a Medalha Presidencial Israelense é concedida àqueles que fizeram uma contribuição notável para o Estado de Israel ou para a humanidade por meio de seus talentos, serviços ou outros meios.

Perguntas não respondidas

O progresso em direção a uma paz duradoura agora depende de compromissos globais que podem ser assumidos na cúpula desta segunda-feira (13), mas muito ainda pode dar errado.

Outras etapas no plano de 20 pontos de Trump ainda não foram acordadas. Isso inclui como a Faixa de Gaza demolida será governada quando os combates terminarem, e o destino final do Hamas, que rejeitou as exigências de Israel de se desarmar.

A aparição do grupo nesta segunda-feira com combatentes reunidos no Hospital Nasser ressaltou a provável dificuldade de amenizar as preocupações israelenses sobre o controle contínuo do grupo militante sobre Gaza.

Imagens da Reuters mostraram dezenas de combatentes do Hamas alinhados e um homem armado usando a insígnia do braço armado do Hamas, as Brigadas Qassam. Seu ombro o identificava como um membro da elite "Unidade das Sombras", que fontes do Hamas dizem ter a tarefa de proteger os reféns.

Outros pontos de discórdia podem incluir a retirada contínua de Israel da Faixa de Gaza, para além das linhas do recuo dos últimos dias, e movimentos em direção à criação de um Estado palestino, algo rejeitado por muitos israelenses, incluindo Netanyahu.

Refeições quentes e pão

Trabalhadores humanitários distribuíram refeições quentes e pão no norte e no sul de Gaza, e entregaram bujões de gás de cozinha, informou o chefe de ajuda da ONU, Tom Fletcher, nesta segunda-feira.

A "expansão humanitária em Gaza está bem encaminhada", escreveu Fletcher, subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários e Coordenador de Ajuda de Emergência, no X.

Grupos de ajuda obtiveram a aprovação israelense para enviar mais ajuda, elevando a quantidade para 190.000 toneladas, incluindo alimentos, itens de abrigo, remédios e outros suprimentos.

"Isso está apenas começando", disse Fletcher. "Como parte de nosso plano para os primeiros 60 dias de cessar-fogo, a ONU e nossos parceiros expandirão a escala e o escopo de nossas operações para levar ajuda e serviços vitais às pessoas em toda a parte de Gaza."

"Estamos determinados a entregar. Obrigado a todos os envolvidos."

Planos de Trump

Trump publicou um plano de 20 pontos para Gaza no final de setembro. O acordo com o qual Israel e o Hamas concordaram ecoa os estágios iniciais do plano:

"Se ambos os lados concordarem com a proposta, a guerra terminará imediatamente. As forças israelenses se retirarão parcialmente para se preparar para a libertação dos reféns. Todas as operações militares serão suspensas e as linhas de batalha serão congeladas até que as condições sejam atendidas para a "retirada completa em etapas" das forças israelenses.

Dentro de 72 horas após Israel aceitar publicamente a proposta, todos os reféns, vivos e mortos, serão devolvidos. Assim que todos os reféns forem libertados, Israel libertará os prisioneiros palestinos."



O plano continua:

"Assim que todos os reféns forem libertados, os membros do Hamas 'que se comprometerem com a coexistência pacífica' e entregarem as armas, receberão anistia. Os membros do Hamas que desejarem deixar Gaza receberão passagem segura para os países receptores. Após a aceitação deste acordo, a ajuda total será imediatamente enviada para a Faixa de Gaza através das Nações Unidas e agências relacionadas, sem interferência de Israel ou do Hamas."



O plano de Trump prevê um "Conselho da Paz" de supervisores internacionais.

'Muita força'

Trump disse a repórteres a bordo do Air Force One que acha que o cessar-fogo será mantido e as garantias dadas a ele serão "mantidas com muita força".

"Também temos muitas garantias verbais e não acho que eles vão querer me decepcionar", disse.

Trump informou que não tem certeza sobre se Tony Blair será aceito para servir no "Conselho de Paz" proposto para Gaza.

O norte-americano disse que quer avaliar como a nomeação de Blair será recebida.

"Sempre gostei de Tony, mas quero descobrir que ele é uma escolha aceitável para todos", disse Trump, sem nomear líderes específicos que poderiam estar avaliando sua escolha de Blair.

Blair, que serviu como enviado ao Oriente Médio depois de deixar o cargo de primeiro ministro britânico em 2007, foi nomeado no mês passado em um plano apoiado pela Casa Branca para ajudar a supervisionar a transição pós-guerra de Gaza.

A ideia provocou descrença de autoridades palestinas e membros do Partido Trabalhista da Grã-Bretanha, citando o papel de Blair na guerra do Iraque em 2003.

Após a invasão liderada pelos EUA, as alegações dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha de que o Iraque possuía armas de destruição em massa acabaram se mostrando falsas.



Donald Trump foi aplaudido de pé no Knesset, o parlamento israelense Foto: Reuters/Evelyn Hockstein/Pool

Lavrov, o cético

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, disse nesta segunda-feira que o plano de Trump para acabar com o conflito israelense-palestino trata apenas de Gaza e não é específico o suficiente sobre o Estado palestino.

"Observamos que o plano de paz de Donald Trump aborda apenas a Faixa de Gaza. Ele menciona a condição de Estado, mas em termos bastante gerais", disse Lavrov a repórteres de países árabes.

"É imperativo detalhar essas abordagens, incluindo a definição do que acontecerá na Cisjordânia."

Foi a declaração mais clara de Moscou até agora de que não vê o plano de Trump como suficientemente detalhado e de longo alcance - embora Lavrov também tenha dito que a Rússia espera que todos os acordos alcançados entre Israel e o Hamas sob o plano sejam implementados.