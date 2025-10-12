ºC   ºC
menu

desde 1891

assine

Domingo, 12 de Outubro de 2025

MUNDO

Zelensky conversa com Trump pelo 2º dia seguido

Fornecimento de mísseis Tomahawk estaria na pauta dos EUA

Por JB INTERNACIONAL
[email protected]

Publicado em 12/10/2025 às 12:46

Alterado em 12/10/2025 às 14:29

Zelensky e Trump durante encontro em Nova York, em setembro Foto: Ansa/Epa

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou por telefone com o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo segundo dia seguido, em meio aos entraves nas negociações com a Rússia para um cessar-fogo.

Em publicação no X neste domingo (12), o líder ucraniano disse que a conversa foi "muito produtiva" e serviu para abordar "todos os aspectos da situação: a defesa das vidas humanas em nosso país e o reforço de nossas capacidades na defesa aérea, na resiliência e nas capacidades de longo alcance".

"Discutimos também muitos detalhes relativos ao setor energético. O presidente Trump está bem informado sobre aquilo que está ocorrendo, e concordamos em prosseguir o diálogo", acrescentou.

Os dois líderes já haviam tido um telefonema "bom e muito produtivo", segundo Zelensky, no último sábado (11). De acordo com a imprensa americana, um dos temas da conversa foi a possibilidade de os EUA fornecerem mísseis de cruzeiro Tomahawk para Kiev.

O presidente da Ucrânia também conversou com seu homólogo da França, Emmanuel Macron, neste domingo e destacou que o país precisa de "sistemas de defesa aérea e mísseis" para fazer frente à Rússia. "Os ataques russos estão se tornando cada vez mais cruéis", declarou. (com Ansa)

Tags:

trump

Zelensky

Deixe seu comentário