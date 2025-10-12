Zelensky conversa com Trump pelo 2º dia seguido

Fornecimento de mísseis Tomahawk estaria na pauta dos EUA

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, conversou por telefone com o mandatário dos Estados Unidos, Donald Trump, pelo segundo dia seguido, em meio aos entraves nas negociações com a Rússia para um cessar-fogo.

Em publicação no X neste domingo (12), o líder ucraniano disse que a conversa foi "muito produtiva" e serviu para abordar "todos os aspectos da situação: a defesa das vidas humanas em nosso país e o reforço de nossas capacidades na defesa aérea, na resiliência e nas capacidades de longo alcance".

"Discutimos também muitos detalhes relativos ao setor energético. O presidente Trump está bem informado sobre aquilo que está ocorrendo, e concordamos em prosseguir o diálogo", acrescentou.

Os dois líderes já haviam tido um telefonema "bom e muito produtivo", segundo Zelensky, no último sábado (11). De acordo com a imprensa americana, um dos temas da conversa foi a possibilidade de os EUA fornecerem mísseis de cruzeiro Tomahawk para Kiev.

O presidente da Ucrânia também conversou com seu homólogo da França, Emmanuel Macron, neste domingo e destacou que o país precisa de "sistemas de defesa aérea e mísseis" para fazer frente à Rússia. "Os ataques russos estão se tornando cada vez mais cruéis", declarou. (com Ansa)