Trump diz que Israel e Hamas concordam com a primeira fase do cessar-fogo e libertação de reféns

Rubio atualiza Trump sobre a proposta de Gaza durante uma mesa redonda na Casa Branca Foto: Reuters/Evelyn Hockstein

O presidente Trump, em um post no Truth Social, escreveu: "Israel e o Hamas assinaram a primeira fase de um plano para Gaza. Todos os reféns serão libertados muito em breve. Israel retirará tropas para uma linha acordada. Esses serão os primeiros passos em direção a uma paz forte e duradoura. Todas as partes serão tratadas de forma justa".

Não é segredo para ninguém que Donald Trump almeja ganhar o Nobel da Paz, e tal publicação, às vésperas do anúncio do prêmio da academia sueca, suscita dúvidas na comunidade internacional.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, um dos mediadores nas negociações de Gaza, informou no X que os mediadores relataram que o acordo foi alcançado em todos os termos da primeira fase de um cessar-fogo no enclave. "Os detalhes serão anunciados mais tarde, disse o porta-voz, mas o acordo incluirá o fim da guerra, a libertação de reféns e prisioneiros palestinos e a entrada de ajuda humanitária em Gaza".

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, emitiu um comunicado com apenas uma linha. Israel buscou o retorno de seus 48 reféns restantes em Gaza, cerca de 20 dos quais ainda estão vivos. Ele disse: 'Com a ajuda de Deus, vamos trazê-los todos para casa'.

Muitas pessoas deslocadas em Gaza foram despertadas pela notícia do acordo. Eles começaram a comemorar o anúncio. Em algumas áreas, as pessoas dispararam rifles para o ar em comemoração, disseram testemunhas.

Enquanto Trump realizava um evento na Casa Branca com a mídia e influenciadores de direita na tarde de quarta-feira, o secretário de Estado, Marco Rubio, entrou na sala e entregou uma nota a Trump.

Trump leu e descreveu o que dizia a nota.

"Acabei de receber uma nota do secretário de Estado dizendo que estamos muito perto de um acordo no Oriente Médio, e eles vão precisar de mim muito rapidamente", disse a repórteres na sala.

Ele disse que provavelmente iria antes que os reféns fossem libertados ou logo depois.

Trump encerrou sua participação no evento na Casa Branca dizendo: "Tenho que ir agora para tentar resolver alguns problemas no Oriente Médio".

Hamas pede garantias de que Israel implementará acordo de cessar-fogo



Em um comunicado, o grupo militante palestino informou que pediu "ao presidente Trump, aos estados garantidores do acordo e a todas as partes árabes, islâmicas e internacionais que obriguem o governo de ocupação a implementar plenamente suas obrigações sob o acordo e evitar que ele evite ou atrase a implementação do que foi acordado".