Trump ordena suspensão de contatos diplomáticos com Venezuela

Ordem do republicano foi dada ao seu enviado Richard Grenell

Publicado em 07/10/2025 às 17:41

Alterado em 07/10/2025 às 17:42

.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria ordenado nesta terça-feira (7) a suspensão de todos os contatos diplomáticos com a Venezuela.



De acordo com o jornal The New York Times, a ordem do republicano foi dada ao seu enviado especial, Richard Grenell, após os esforços diplomáticos para tentar a abertura de possíveis negociações entre Washington e Caracas.



O periódico acrescentou que Trump se comunicou diretamente com o diplomata americano.

Além disso, a medida deverá ser implementada de forma imediata, suspendendo as iniciativas diplomáticas em andamento com o país sul-americano.



Os EUA têm pelo menos oito navios de guerra e um submarino, além de milhares de soldados, no Caribe sob o pretexto de combater o narcotráfico, mas Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, alega que esta é uma tentativa de promover uma "mudança de regime" e impor "governos fantoches" na Venezuela, segundo a Efe.



Desde agosto, as forças americanas destruíram pelo menos cinco embarcações ligadas ao tráfico de drogas, matando mais de 20 pessoas, e Trump justificou as ações ao dizer que o país sul-americano está envolvido em um "conflito armado não internacional" com os cartéis. (com Ansa)