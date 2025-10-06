MUNDO
Trump diz que 'gostou' da conversa com Lula e promete encontro em breve: 'Brasil e EUA terão uma ótima parceria!'
Por JB INTERNACIONAL com Brasil 247
[email protected]
Publicado em 06/10/2025 às 14:08
Alterado em 06/10/2025 às 15:11
.
Por Leonardo Sobreira - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (6) que a conversa telefônica que manteve mais cedo com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi "ótima" e que conversaram principalmente sobre questões comerciais.
Trump também prometeu: "nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos". Ele reiterou que "gostou" da conversa e ainda previu que os países serão capazes de negociar uma "ótima parceria".
"Hoje de manhã, tive uma ótima conversa telefônica com o presidente Lula, do Brasil. Discutimos vários assuntos, mas o foco principal foi a Economia e o Comércio entre nossos dois países. Teremos novas conversas e nos encontraremos em um futuro não muito distante, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Gostei da ligação — nossos países terão uma ótima parceria", escreveu Trump na rede social Truth Social.
Mais cedo, Trump telefonou ao presidente Lula e eles discutiram questões como o tarifaço imposto pelo governo dos EUA a produtos brasileiros, de acordo com o governo brasileiro. Mais cedo, o presidente Lula afirmou que Trump concordou em agendar um encontro bilateral e se ofereceu a visitar os EUA.