França em crise com renúncia do governo poucas horas depois de ser nomeado

...

Publicado em 06/10/2025 às 09:13

Alterado em 06/10/2025 às 09:13

O primeiro-ministro francês Sebastien Lecornu, que apresentou a renúncia de seu governo ao presidente francês na manhã desta segunda-feira (6/10/25) Foto: Reuters/Stephane Mahe

O novo primeiro-ministro da França, Sébastien Lecornu, e seu governo, renunciaram nesta segunda-feira (6), horas depois de Lecornu anunciar a formação de seu gabinete, em um grande aprofundamento da crise política da França que levou as ações e o euro a uma queda acentuada.



A renúncia rápida e inesperada ocorreu depois que aliados e inimigos ameaçaram derrubar o novo governo, com Lecornu dizendo que isso significava que ele não poderia fazer seu trabalho.

Os partidos de oposição imediatamente pediram ao presidente Emmanuel Macron que renunciasse ou convocasse eleições parlamentares antecipadas, dizendo que não havia outra saída para a crise.

Lecornu, que foi o quinto primeiro-ministro de Macron em dois anos, permaneceu no cargo por apenas 27 dias. Seu governo durou 14 horas, tornando-se o mais curto da história moderna da França, em um momento em que o Parlamento está profundamente dividido e a segunda maior economia da zona do euro está lutando para colocar suas finanças em ordem.



O QUE VEM A SEGUIR?

A política francesa tornou-se cada vez mais instável desde a reeleição de Macron em 2022 por falta de qualquer partido ou agrupamento com maioria parlamentar. A decisão de Macron de convocar eleições parlamentares antecipadas no ano passado aprofundou a crise ao produzir um parlamento ainda mais fragmentado.



O presidente centrista agora pode convocar novas eleições antecipadas, renunciar ou tentar nomear outro primeiro-ministro. Nos últimos meses, Macron, cujo mandato vai até maio de 2027, descartou repetidamente as duas primeiras opções. Ele ainda não reagiu publicamente à renúncia de Lecornu.

A BFM TV mostrou imagens de Macron caminhando pelo Sena, cortando uma figura solitária.



OPOSIÇÃO QUER ELEIÇÕES ANTECIPADAS

Na oposição, muitos correram para pedir a Macron que convocasse novas eleições parlamentares antecipadas ou renunciasse.



"Macron deve agora escolher: dissolução ou renúncia, e rápido!", disse o partido de extrema-direita Reunião Nacional (RN) no X.



"Essa piada já durou o suficiente, a farsa deve acabar", disse a líder do RN, Marine Le Pen.



Mathilde Panot, da esquerda francesa insubmissa, disse que "Lecornu renuncia. 3 primeiros-ministros derrotados em menos de um ano. A contagem regressiva já começou. Macron deve sair."



David Lisnard, dos republicanos conservadores, também estava entre os que pediram a saída de Macron.

Para explicar por que ele não pôde avançar e chegar a compromissos com partidos rivais, Lecornu culpou os "egos" dos políticos da oposição que se apegaram rigidamente aos seus manifestos, enquanto os de sua coalizão minoritária estavam se concentrando em suas próprias ambições presidenciais.

"Você deve sempre preferir seu país ao seu partido", disse ele em um breve discurso após sua renúncia.



NOVA FORMAÇÃO DE GABINETE IRRITOU OPONENTES

Após semanas de consultas com partidos políticos em geral, Lecornu, um aliado próximo de Macron, nomeou seus ministros nesse domingo e eles deveriam realizar sua primeira reunião na tarde de segunda-feira.



Mas a nova formação do gabinete irritou oponentes e aliados, que a consideraram muito de direita ou não o suficiente, levantando questões sobre quanto tempo isso poderia durar.



Lecornu entregou sua renúncia a Macron, que a aceitou.



AÇÕES FRANCESAS E EURO CAEM

Os índices acionários franceses e o euro caíram, enquanto os custos de empréstimos da França subiram nesta segunda-feira; O CAC 40, de US$ 3 trilhões, de Paris, caiu mais de 1,5%, tornando-se o índice de pior desempenho na Europa, já que as ações bancárias foram fortemente criticadas. O euro caiu 0,7% no dia, para US$ 1,1665.



Os dois antecessores de Lecornu, François Bayrou e Michel Barnier, foram derrubados pelo Parlamento devido aos esforços para conter os gastos públicos da França em um momento em que as agências de classificação de risco e os investidores estão observando de perto.



A dívida da França subiu para 113,9% do Produto Interno Bruto, enquanto o déficit foi quase o dobro do limite de 3% da União Europeia no ano passado.



"É apenas um governo após o outro... este é o principal problema para os ativos franceses, mas tem um efeito de transbordamento para o resto da Europa", disse Chris Beauchamp, analista-chefe de mercado do IG Group.



INSTABILIDADE PROFUNDA

A França raramente sofreu uma crise política tão profunda desde a criação, em 1958, da Quinta República, o atual sistema de governo.



A constituição de 1958 foi projetada para garantir uma governança estável, criando um presidente poderoso e altamente centralizado, dotado de uma forte maioria no parlamento, e para evitar a instabilidade dos períodos imediatamente anteriores e posteriores à Segunda Guerra Mundial.



Em vez disso, Macron - que em sua ascensão ao poder em 2017 reformulou o cenário político - se viu lutando com um parlamento fragmentado, onde o centro não mantém mais o equilíbrio e a extrema-direita e a extrema esquerda dominam.



A França não está acostumada a construir coalizões e encontrar consensos.