Israel ataca Gaza enquanto palestinos depositam esperanças no plano de Trump

Shadi Mansour estava na destruição deixada por um ataque aéreo israelense no subúrbio de Tuffah, na Cidade de Gaza, no sábado, que matou seu filho Ameer, de 6 anos, e outras 16 pessoas. "Ele é um membro da resistência? Ele é um lutador? Todos os alvos do exército israelense são crianças", disse Mansour.

Publicado em 05/10/2025 às 10:08

Alterado em 05/10/2025 às 10:08

Aviões e tanques israelenses atacaram áreas da Faixa de Gaza durante a noite de sábado e a manhã deste domingo, destruindo vários prédios residenciais, disseram testemunhas, enquanto palestinos esperam que um plano dos Estados Unidos para acabar com a guerra alivie em breve seu sofrimento.



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pediu o fim do bombardeio, disse nesse sábado, em sua plataforma Truth Social, que Israel concordou com uma "linha de retirada inicial" dentro de Gaza, e que, "quando o Hamas confirmar, o cessar-fogo será IMEDIATAMENTE efetivo".

Israel manteve a pressão militar em Gaza enquanto o Egito se prepara para receber delegados do Hamas, Israel e Estados Unidos e Catar para iniciar negociações sobre a implementação do esforço mais avançado até agora para deter o conflito.



Autoridades de saúde palestinas locais disseram que o fogo israelense matou pelo menos 16 pessoas em toda a Faixa de Gaza neste domingo, incluindo quatro que buscavam ajuda ao sul do enclave e cinco em um ataque aéreo na Cidade de Gaza.



Shadi Mansour estava na destruição deixada por um ataque aéreo israelense no subúrbio de Tuffah, na Cidade de Gaza, no sábado, que matou seu filho Ameer, de 6 anos, e outras 16 pessoas.

"Ele é um membro da resistência? Ele é um lutador? Todos os alvos do exército israelense são crianças", disse Mansour.



As forças israelenses alertaram os moradores que deixaram a cidade contra o retorno, dizendo que era uma "zona de combate perigosa".



VÁRIOS ESFORÇOS DE CESSAR-FOGO FALHARAM

Os militares israelenses acusaram o grupo militante palestino Hamas, que controla Gaza, de usar escudos humanos, uma alegação que o Hamas nega. O Hamas e muitos palestinos acusam Israel de bombardeios indiscriminados que matam muitos civis.



Alguns palestinos, que viram vários esforços de cessar-fogo fracassarem desde que a guerra começou há dois anos e se espalhou pelo Oriente Médio, estão perdendo a paciência.



Ahmed Assad, um palestino deslocado no centro de Gaza, disse que estava esperançoso quando surgiram notícias do plano de Trump.



"Infelizmente, não há tradução para isso no terreno. Não vemos nenhuma mudança na situação, pelo contrário, não sabemos que ação tomar, o que devemos fazer? Devemos permanecer nas ruas? Vamos embora?" ele perguntou.

EGITO NEGOCIA PARA RESOLVER QUESTÕES NÃO RESOLVIDAS

O Hamas recebeu uma resposta bem-vinda de Trump nessa sexta-feira, dizendo que aceitou certas partes importantes de sua proposta de paz de 20 pontos, incluindo o fim da guerra, a retirada de Israel e a libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos.



Mas o grupo deixou algumas questões em aberto para futuras negociações no Egito, bem como perguntas sem resposta, como se estaria disposto a se desarmar, uma demanda fundamental de Israel para acabar com a guerra.



"O progresso dependeria de o Hamas concordar com o mapa, que mostra que o Exército israelense permaneceria no controle da maior parte da Faixa de Gaza", disse uma autoridade palestina, próxima às negociações, que pediu para não ser identificada.



"O Hamas também pode pedir um cronograma rigoroso para a retirada israelense de Gaza. A primeira fase das negociações determinará como as coisas vão prosseguir", disse ele à Reuters.

Em um sinal de otimismo israelense sobre o plano de Trump, a moeda shekel atingiu uma alta de três anos em relação ao dólar, e as ações de Tel Aviv atingiram uma alta histórica.



Algumas pessoas em Tel Aviv compartilharam o sentimento otimista.



"É a primeira vez em meses que estou realmente esperançoso. Trump realmente incutiu muita esperança em nós, e acreditamos nele e em sua liderança", disse o morador Gil Shelly.



Internamente, o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, está preso entre a crescente pressão para acabar com a guerra - de famílias de reféns e um público cansado da guerra - e as demandas de membros linha-dura de sua coalizão que insistem que não deve haver trégua na campanha de Israel em Gaza.



O ministro das Finanças de extrema-direita, Bezalel Smotrich, disse no X que interromper os ataques a Gaza seria um "grave erro".



Smotrich e o ministro da Segurança, Itamar Ben-Gvir, também linha-dura, têm influência significativa no governo de Netanyahu e ameaçaram derrubá-lo se a guerra em Gaza terminar.



Mas o líder da oposição Yair Lapid, do partido centrista Yesh Atid, disse que a cobertura política será fornecida para que a iniciativa de Trump possa ter sucesso, e "não vamos deixá-los torpedear o acordo".



RETORNO DE REFÉNS

De acordo com o plano de Trump, todos os reféns israelenses, vivos e mortos, seriam libertados. Israel diz que 48 reféns permanecem, 20 dos quais estão vivos.



Pode haver desafios logísticos. Fontes próximas ao Hamas disseram à Reuters que a entrega de reféns vivos pode ser relativamente simples, mas a recuperação de corpos de mortos em meio à devastação e aos escombros de Gaza levaria mais do que alguns dias.



Trump disse nessa sexta-feira acreditar que o Hamas mostrou que está "pronto para uma paz duradoura", e pediu ao governo de Netanyahu que interrompa os ataques aéreos em Gaza.



Israel começou a atacar Gaza após o levante liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, no qual cerca de 1.200 pessoas, a maioria civis, foram mortas e 251 feitas reféns, de acordo com registros israelenses.

A campanha de Israel matou mais de 67.000 pessoas em Gaza, a maioria civis, de acordo com as autoridades de saúde de Gaza.