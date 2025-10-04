Cargo de primeiro-ministro do Japão será ocupado por uma mulher pela primeira vez na história

...

Publicado em 04/10/2025 às 07:46

Alterado em 04/10/2025 às 08:03

Pela primeira vez na história do país, uma mulher assumirá o cargo de primeira-ministra no Japão, após a eleição da ex-ministra da Segurança Econômica Sanae Takaichi como líder do Partido Liberal Democrata (PLD), revelou o canal de TV TBS neste sábado (4).



Takaichi, 64, conhecida por sua posição política de direita, ficou em primeiro lugar no primeiro turno da eleição, mas no segundo turno perdeu para Shigeru Ishiba, que se tornou primeiro-ministro do país em 2024. Agora, ela será a primeira mulher a ocupar o cargo.



A perda da maioria parlamentar do PLD sob o governo Ishiba obriga Takaichi a buscar apoio da oposição para ser confirmada como primeira-ministra na votação de 15 de outubro. Embora o PLD mantenha o poder por meio de uma frágil coalizão com o partido Komeito e acordos pontuais com partidos adversários, sua crise se agravou com a migração de apoiadores tradicionais para legendas populistas, impulsionada por preocupações crescentes com inflação, demografia e imigração.

Os partidos de oposição, que juntos detêm a maioria em ambas as casas, poderiam teoricamente indicar um único candidato e eleger seu próprio primeiro-ministro; no entanto, isso é improvável devido à ampla gama de visões políticas defendidas pelos partidos de oposição.



De acordo com o "Financial Times", Takaichi, que se inspira e tem como ídola a ex-primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, vestindo um terno azul-royal, disse ao partido após sua vitória no segundo turno que todos os membros devem trabalhar "como cavalos".

"De minha parte, abandonarei o conceito de equilíbrio entre vida pessoal e profissional". E afirmou, com entusiasmo: "Trabalho! Trabalho! Trabalho! Trabalho! Trabalho!"

