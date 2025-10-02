Acnur quer levar 'voz dos refugiados' para COP30 em Belém

'Mobilidade por crise climática é realidade', disse Torzilli

Publicado em 02/10/2025 às 16:52

Alterado em 02/10/2025 às 16:52

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) pretende levar o tema dos deslocamentos forçados para as negociações da COP30, cúpula climática da ONU que será realizada entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém, na Amazônia brasileira.

Em entrevista à Ansa, o italiano Davide Torzilli, chefe do Acnur no Brasil, disse que a mobilidade humana "em razão da crise climática é uma realidade, como testemunhamos no ano passado, depois das inundações no Rio Grande do Sul e da seca na Amazônia".

"O Acnur tem se engajado há vários anos nos processos da COP, e nosso objetivo principal é incluir o elemento da mobilidade humana nas negociações dos Estados", declarou ele, acrescentando que o alto comissário da ONU para Refugiados, o também italiano Filippo Grandi, estará presente na cúpula de Belém.

"Se existem ao redor do mundo 123 milhões de pessoas deslocadas à força, 90 milhões moram em países com alto risco de crises climáticas. A presidência brasileira afirmou que esta será a COP dos povos, então queremos levar a esse importante fórum as vozes das pessoas refugiadas e das pessoas deslocadas em razão da crise climática", salientou Torzilli, à margem do 4º encontro anual do Fórum Empresas com Refugiados, em São Paulo.

Atualmente, deslocados por eventos climáticos não se enquadram nas convenções internacionais sobre refugiados, porém o debate a respeito de uma possível equiparação dos dois grupos tem ganhado corpo na medida em que o mundo caminha de forma acelerada para descumprir os objetivos de combate ao aquecimento global.

"Se a comunidade internacional continuar não enfrentando as metas, as crises climáticas serão ainda mais frequentes e graves, e mais e mais pessoas serão afetadas e terão de se deslocar", alertou Torzilli, ressaltando que hoje já é possível usar "instrumentos dos direitos humanos universais" para proteger deslocados pelo clima.