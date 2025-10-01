Paralisação do governo dos EUA começa em meio a divisão partidária em Washington

Os republicanos de Trump detêm a maioria em ambas as casas do Congresso, mas as regras legislativas exigem que 60 dos 100 senadores concordem com a legislação de gastos. Isso significa que são necessários pelo menos sete democratas para aprovar um projeto de financiamento

Publicado em 01/10/2025 às 08:49

Alterado em 01/10/2025 às 08:49

O governo dos Estados Unidos interrompeu grande parte de suas operações nesta quarta-feira (1º) uma vez que as profundas divisões partidárias impediram que o Congresso e a Casa Branca de chegar a um acordo de financiamento, dando início ao que pode ser um longo e desgastante impasse que pode levar à perda de milhares de empregos federais.

Não há um caminho claro para sair do impasse, enquanto as agências advertiram que a 15ª paralisação do governo desde 1981 interromperá a divulgação do relatório de emprego de setembro, atrasará as viagens aéreas, suspenderá a pesquisa científica, reterá o pagamento das tropas dos EUA e levará à dispensa de 750.000 funcionários federais a um custo diário de US$400 milhões.

O presidente Donald Trump alertou os democratas do Congresso que uma paralisação poderia abrir caminho para ações "irreversíveis", incluindo o corte de mais empregos e programas.

A paralisação começou horas depois que o Senado rejeitou uma medida de gastos de curto prazo que teria mantido as operações do governo até 21 de novembro.

Os democratas se opuseram à legislação devido à recusa dos republicanos em anexar uma prorrogação dos benefícios de saúde que irão expirar no final do ano para milhões de norte-americanos. Os republicanos dizem que essa questão deve ser tratada separadamente.

O que está em questão na frente de financiamento do governo é US$1,7 trilhão para operações de agências, o que equivale a cerca de um quarto do orçamento total de US$7 trilhões do governo. A maior parte do restante vai para programas de saúde e aposentadoria e pagamentos de juros sobre a crescente dívida de US$37,5 trilhões.

Analistas independentes alertam que a paralisação pode durar mais do que aquelas relacionadas ao orçamento do passado, com Trump e autoridades da Casa Branca ameaçando punir os democratas com cortes nos programas do governo e na folha de pagamento federal.

O diretor de orçamento de Trump, Russell Vought, que pediu apropriações "menos bipartidárias", ameaçou demissões permanentes na semana passada no caso de uma paralisação.

A paralisação mais longa do governo na história dos EUA se estendeu por 35 dias em dezembro de 2018 e janeiro de 2019, durante o primeiro mandato de Trump, em uma disputa sobre a segurança na fronteira.

"Tudo o que eles querem fazer é tentar nos intimidar. E não vão conseguir", disse o líder democrata no Senado, Chuck Schumer, em um discurso no plenário, um dia depois de uma reunião na Casa Branca com Trump e outros líderes do Congresso que terminou com os dois partidos distantes.

O líder da maioria no Senado, John Thune, descreveu o fracassado projeto de lei de gastos de curto prazo como uma medida "apartidária", desprovida de subsídios políticos partidários que os democratas não tiveram problemas em aceitar nos últimos anos.

Os republicanos de Trump detêm a maioria em ambas as casas do Congresso, mas as regras legislativas exigem que 60 dos 100 senadores concordem com a legislação de gastos. Isso significa que são necessários pelo menos sete democratas para aprovar um projeto de financiamento.