Governo Maduro decreta estado de exceção na Venezuela

Publicado em 30/09/2025 às 08:22

Alterado em 30/09/2025 às 08:22

O governo de Nicolás Maduro decretou nessa segunda-feira (29) estado de exceção em toda a Venezuela em resposta à ameaça de "agressão" militar dos Estados Unidos.

A vice-presidente de Caracas, Delcy Rodríguez, anunciou o decreto em uma reunião com diplomatas estrangeiros, enfatizando que a medida concede ao mandatário "poderes especiais" para atuar em questões de defesa e segurança diante de ameaças externas.

"O decreto já foi assinado e será ativado imediatamente em caso de intervenção militar dos EUA, permitindo a mobilização das Forças Armadas Bolivarianas em todo o país para proteger imediatamente toda a infraestrutura, as indústrias de hidrocarbonetos e as principais indústrias do país, e garantir o funcionamento de todo o sistema de serviços públicos", informou Rodríguez.

A política venezuelana acrescentou que o texto também permite "a mobilização do Serviço Integrado de Defesa e das milícias cidadãs, bem como o fechamento de fronteiras para proteger a integridade territorial".

"Não permitiremos a entrada ou saída de ninguém que promova ou facilite a agressão militar no território", concluiu a vice-mandatária.

Os Estados Unidos mandaram diversos navios de guerra para a região, iniciando uma crise entre Washington e Caracas. Nas últimas semanas, os americanos atacaram barcos venezuelanos, mas Donald Trump, presidente dos EUA, defendeu que eram de narcotraficantes. O republicano também acusou Maduro de liderar um cartel. (com Ansa)