Trump recebe Netanyahu e diz estar 'confiante' sobre acordo

EUA apresentaram plano de 21 pontos para paz na Faixa de Gaza

Publicado em 29/09/2025 às 15:51

Alterado em 29/09/2025 às 15:51

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, recebeu nesta segunda-feira (29), na Casa Branca, o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, e disse estar "muito confiante" na possibilidade de um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Os dois líderes discutirão o plano dos EUA com 21 pontos para encerrar o conflito, que completará dois anos na semana que vem.

A proposta americana prevê a libertação de todos os reféns pelo Hamas em 48 horas e a retirada gradual das tropas israelenses de Gaza, além de estabelecer as diretrizes para a futura gestão do enclave.

"Estou muito confiante em alcançar um acordo em Gaza", disse Trump ao receber Netanyahu, que está cada vez mais isolado no cenário internacional e foi acusado de genocídio por diversos líderes na Assembleia-Geral da ONU, incluindo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Pouco antes, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, havia dito que Israel e Hamas estavam "muito perto" de um acordo, porém declarações semelhantes já foram dadas nas semanas anteriores, sem que depois um pacto fosse fechado.

O plano de Trump exclui o grupo fundamentalista de um futuro governo em Gaza, que seria transferido para a Autoridade Palestina, sob supervisão de um órgão internacional. Além disso, descarta a hipótese de remoção forçada dos palestinos do enclave, algo que chegou a ser ventilado pelo próprio presidente americano no início do ano.

A expectativa é de que Trump e Netanyahu deem uma coletiva de imprensa após a reunião desta segunda.