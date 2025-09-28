Palácio de Buckingham confirma visita de rei Charles III ao Papa

Encontro no Vaticano ocorrerá no final de outubro

Publicado em 28/09/2025 às 11:48

Alterado em 28/09/2025 às 11:48

O Palácio de Buckingham oficializou na sexta-feira (26) a visita de Estado do rei Charles III e da rainha Camilla ao Vaticano para o final de outubro.

O comunicado não trouxe detalhes sobre o encontro dos monarcas britânicos com o papa Leão XIV, como data e horário, limitando-se a dizer que as informações virão "a seu tempo".

Mas a nota especificou que "Suas Majestades se juntarão a Sua Santidade na celebração do Jubileu de 2025". Além disso, a visita também visa destacar "o compromisso ecumênico da Igreja da Inglaterra e da Igreja Católica" em refletir, neste Ano Jubilar, sobre a "jornada comum dos 'Peregrinos da Esperança'".

O soberano da Casa de Windsor é nominalmente o chefe da Igreja Anglicana, um papel que rei Charles, de 76 anos, dá especial atenção ao espírito ecumênico entre as denominações cristãs, de modo a obter um diálogo mais amplo entre elas.

Charles e Camilla estiveram em abril na Itália e deveriam se reunir com o antecessor de Robert Prevost, o papa Francisco. Porém, devido às condições de saúde de Jorge Bergoglio, que faleceu no dia 21 daquele mês, os monarcas e o pontífice tiveram apenas um breve encontro. (com Ansa)