desde 1891

Domingo, 28 de de 2025

MUNDO

Palácio de Buckingham confirma visita de rei Charles III ao Papa

Encontro no Vaticano ocorrerá no final de outubro

Por JB INTERNACIONAL
Publicado em 28/09/2025 às 11:48

Alterado em 28/09/2025 às 11:48

Rei Charles III e rainha consorte Camilla Reuters

O Palácio de Buckingham oficializou na sexta-feira (26) a visita de Estado do rei Charles III e da rainha Camilla ao Vaticano para o final de outubro.

O comunicado não trouxe detalhes sobre o encontro dos monarcas britânicos com o papa Leão XIV, como data e horário, limitando-se a dizer que as informações virão "a seu tempo".

Mas a nota especificou que "Suas Majestades se juntarão a Sua Santidade na celebração do Jubileu de 2025". Além disso, a visita também visa destacar "o compromisso ecumênico da Igreja da Inglaterra e da Igreja Católica" em refletir, neste Ano Jubilar, sobre a "jornada comum dos 'Peregrinos da Esperança'".

O soberano da Casa de Windsor é nominalmente o chefe da Igreja Anglicana, um papel que rei Charles, de 76 anos, dá especial atenção ao espírito ecumênico entre as denominações cristãs, de modo a obter um diálogo mais amplo entre elas.

Charles e Camilla estiveram em abril na Itália e deveriam se reunir com o antecessor de Robert Prevost, o papa Francisco. Porém, devido às condições de saúde de Jorge Bergoglio, que faleceu no dia 21 daquele mês, os monarcas e o pontífice tiveram apenas um breve encontro. (com Ansa)

