desde 1891

Domingo, 28 de de 2025

MUNDO

Comissário da UE afirma que bloco está em 'guerra híbrida com Rússia'

Para Dombrovskis, ambição de Moscou 'vai além da Ucrânia'

Por JB INTERNACIONAL
Publicado em 28/09/2025 às 10:51

Ações do governo de Vladimir Putin têm levantado alerta na União Europeia Foto: Ansa

Para o comissário da União Europeia para a Economia, Valdis Dombrovskis, o bloco já está em uma "guerra híbrida" com a Rússia, devido às mais variadas incursões de Moscou no continente.

"Estamos testemunhando todos os tipos de ações russas, desde desinformação a atos de sabotagem, até o uso da imigração clandestina como arma.

Então, já estamos em uma guerra híbrida com a Rússia", declarou Dombrovskis à France24 nesse sábado (27).

Segundo ele, "as ambições imperialistas e expansionistas de Moscou vão além da Ucrânia", já que o governo de Vladimir Putin "fala abertamente sobre invadir outros países, incluindo a UE e a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan)".

Por isso "é extremamente importante aumentar as capacidades e os gastos [da UE] com defesa, bem como proteger o flanco oriental da Otan, onde estão localizados, inclusive, os Estados bálticos", explicou, destacando ainda que "a preocupação desses países tem total sentido em relação à retórica russa, à invasão de outros países e às provocações que enfrentamos, como as recentes incursões no espaço aéreo europeu".

Para Dombrovskis, a ideia por trás de um "muro de drones" sugerida por Bruxelas para proteger seu território é "ter a capacidade de detectar movimentos e, se necessário, até mesmo interceptar drones russos".

"Infelizmente, já vimos drones individuais entrando nos céus de vários países da UE, mas a recente ação na Polônia foi bastante massiva", declarou o ex-premiê da Letônia.

Na visão do atual comissário europeu, "obviamente não se trata de um erro", mas da Rússia, "que está testando as capacidades de resposta da Otan e tentando entender se pode ir mais longe." Em relação ao fortalecimento das capacidades de defesa e das indústrias relacionadas do bloco, "a UE tem avançado com o plano de rearmamento Readiness 2030", pois o Kremlin "já transformou sua economia em uma economia de guerra".

A Rússia "aumentou significativamente sua produção militar e também tem aumentado o número de suas tropas. A questão é: para onde irão todas esses militares e equipamentos?", questionou Dombrovskis, segundo o qual, para dissuadir Moscou de incursões nos Estados-membros, "é importante enviarmos um sinal claro e forte e uma capacidade clara de combater a ameaça".

