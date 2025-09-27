Plano de Trump para Gaza prevê libertação dos reféns em até 48h

Com 21 pontos, proposta de paz inclui saída gradual das IDF

Publicado em 27/09/2025 às 13:33

Alterado em 27/09/2025 às 13:34

Entre os 21 pontos do plano de paz do governo de Donald Trump para a Faixa de Gaza está a libertação total de todos os reféns que ainda estão com o Hamas em até 48 horas após a assinatura do acordo, em troca de uma retirada gradual das Forças de Defesa de Israel (IDF) do enclave.

A medida prevê ainda um governo transitório no território até que haja uma "reforma da Autoridade Nacional Palestina (ANP)".

A proposta americana, publicada em detalhes pelo canal saudita de TV Al-Hadath e confirmada pelo Times of Israel, também inclui a libertação de milhares de prisioneiros palestinos, mesmo aqueles que cumprem prisão perpétua nos cárceres israelenses.

"Gaza será governada por um governo temporário e transitório, composto por tecnocratas palestinos, que serão responsáveis por fornecer serviços diários à população local", diz um dos pontos citados da medida, segundo a qual, "o comitê será supervisionado por um novo organismo internacional criado pelos Estados Unidos em consulta com parceiros árabes e europeus. Ele estabelecerá uma estrutura para financiar a reconstrução de Gaza até que o programa de reformas da ANP seja concluído".

Segundo a imprensa, o projeto de Trump também prevê "a entrega imediata de ajuda ilimitada [a Gaza] por meio das Nações Unidas e de organizações internacionais, o fechamento do Fundo Humanitário de Gaza (FGH) e a coleta de armas do Hamas por uma força árabe e internacional", sendo "um compromisso americano de não permitir que Israel anexe a Cisjordânia".

Outros pontos presentes no plano são "a criação de um corredor de segurança não tripulado ao redor de Gaza e uma oferta de anistia aos líderes do Hamas em troca de sua retirada do enclave".

"Os Estados Unidos trabalharão com parceiros árabes e internacionais para desenvolver uma força internacional temporária de estabilização, que será imediatamente enviada a Gaza para supervisionar a segurança no enclave. A missão desenvolverá e treinará uma força policial palestina, que servirá como um órgão de segurança interna de longo prazo", destacou o Times of Israel.

Já o mandatário de Washington escreveu em sua rede social estar "tendo discussões muito estimulantes e produtivas com a comunidade do Oriente Médio sobre Gaza".

"Negociações intensas estão em andamento há quatro dias e continuarão pelo tempo que for necessário para chegar a um acordo bem-sucedido", afirmou Trump no Truth, esclarecendo que "todos os países da região estão envolvidos, o Hamas está ciente dessas discussões e Israel foi informado em todos os níveis, incluindo [o premiê israelense, Benjamin] Netanyahu".

"Há mais boa vontade e entusiasmo para chegar a um acordo, depois de tantas décadas, do que jamais vi. Precisamos libertar os reféns e alcançar uma paz permanente e duradoura", concluiu o republicano.

No entanto, fontes do Hamas afirmaram à imprensa do Catar que "não receberam o plano de Trump". (com Ansa)