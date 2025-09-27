ºC   ºC
Sábado, 27 de de 2025

MUNDO

Plano de Trump para Gaza prevê libertação dos reféns em até 48h

Com 21 pontos, proposta de paz inclui saída gradual das IDF

Por JB INTERNACIONAL
Publicado em 27/09/2025 às 13:33

Alterado em 27/09/2025 às 13:34

Israel ataca Cidade de Gaza neste sábado Foto: Ansa/Epa

Entre os 21 pontos do plano de paz do governo de Donald Trump para a Faixa de Gaza está a libertação total de todos os reféns que ainda estão com o Hamas em até 48 horas após a assinatura do acordo, em troca de uma retirada gradual das Forças de Defesa de Israel (IDF) do enclave.

A medida prevê ainda um governo transitório no território até que haja uma "reforma da Autoridade Nacional Palestina (ANP)".

A proposta americana, publicada em detalhes pelo canal saudita de TV Al-Hadath e confirmada pelo Times of Israel, também inclui a libertação de milhares de prisioneiros palestinos, mesmo aqueles que cumprem prisão perpétua nos cárceres israelenses.

"Gaza será governada por um governo temporário e transitório, composto por tecnocratas palestinos, que serão responsáveis por fornecer serviços diários à população local", diz um dos pontos citados da medida, segundo a qual, "o comitê será supervisionado por um novo organismo internacional criado pelos Estados Unidos em consulta com parceiros árabes e europeus. Ele estabelecerá uma estrutura para financiar a reconstrução de Gaza até que o programa de reformas da ANP seja concluído".

Segundo a imprensa, o projeto de Trump também prevê "a entrega imediata de ajuda ilimitada [a Gaza] por meio das Nações Unidas e de organizações internacionais, o fechamento do Fundo Humanitário de Gaza (FGH) e a coleta de armas do Hamas por uma força árabe e internacional", sendo "um compromisso americano de não permitir que Israel anexe a Cisjordânia".

Outros pontos presentes no plano são "a criação de um corredor de segurança não tripulado ao redor de Gaza e uma oferta de anistia aos líderes do Hamas em troca de sua retirada do enclave".

"Os Estados Unidos trabalharão com parceiros árabes e internacionais para desenvolver uma força internacional temporária de estabilização, que será imediatamente enviada a Gaza para supervisionar a segurança no enclave. A missão desenvolverá e treinará uma força policial palestina, que servirá como um órgão de segurança interna de longo prazo", destacou o Times of Israel.

Já o mandatário de Washington escreveu em sua rede social estar "tendo discussões muito estimulantes e produtivas com a comunidade do Oriente Médio sobre Gaza".

"Negociações intensas estão em andamento há quatro dias e continuarão pelo tempo que for necessário para chegar a um acordo bem-sucedido", afirmou Trump no Truth, esclarecendo que "todos os países da região estão envolvidos, o Hamas está ciente dessas discussões e Israel foi informado em todos os níveis, incluindo [o premiê israelense, Benjamin] Netanyahu".

"Há mais boa vontade e entusiasmo para chegar a um acordo, depois de tantas décadas, do que jamais vi. Precisamos libertar os reféns e alcançar uma paz permanente e duradoura", concluiu o republicano.

No entanto, fontes do Hamas afirmaram à imprensa do Catar que "não receberam o plano de Trump". (com Ansa)

