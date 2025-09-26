Vaticano apela na ONU por fim das armas nucleares

Religioso pediu que países 'abandonem a ilusão' das ameaças

Publicado em 26/09/2025 às 16:56

Alterado em 26/09/2025 às 16:56

O arcebispo britânico Paul Richard Gallagher, ministro das Relações Exteriores do Vaticano, pediu durante a Assembleia Geral da ONU, em Nova York, que os países "abandonem a ilusão" das ameaças nucleares.

O religioso discursou na 14ª Conferência sobre a Facilitação da Entrada em Vigor do Tratado de Proibição Total de Testes Nucleares.

"80 anos após Hiroshima e Nagasaki, o apelo permanece: abandonem a ilusão de que a ameaça mútua traz paz; ela só pode ser construída por meio da justiça, do diálogo e da fraternidade", disse Gallagher.

Paralelamente às conferências oficiais nos Estados Unidos, o representante diplomático da Santa Sé está realizando uma série de contatos e discussões informais sobre todas as principais questões do atual cenário geopolítico, incluindo as guerras na Faixa de Gaza e na Ucrânia. (com Ansa)