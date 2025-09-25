Trump diz estar 'muito desiludido' com Putin

Para presidente dos EUA, Rússia conquistou pouco na guerra

Publicado em 25/09/2025 às 14:22

Alterado em 25/09/2025 às 16:58

Vladimir Putin e Donald Trump durante encontro no Vietnã, em 2017 Foto: Ansa/Epa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (25) estar "muito desiludido" com Vladimir Putin, seu homólogo russo.



A Rússia "está lutando muito, mas não conquistou quase nenhum território [na Ucrânia].



Acho que é hora de Moscou parar", disse Trump, acrescentando que "a economia do país está terrível", devido às diversas sanções aplicadas contra o governo Putin que insiste em prosseguir com a guerra no leste europeu após três anos.



Na última terça (23), durante seu discurso na 80ª Assembleia das Nações Unidas, o republicano afirmou que achou que "encerrar o conflito na Ucrânia fosse mais fácil", devido ao seu "relacionamento" com o chefe do Kremlin. (com Ansa)