Vitória de democratas nos EUA pode mudar o rumo das investigações do caso Epstein

Publicado em 24/09/2025 às 16:28

Alterado em 24/09/2025 às 16:28

Trump e Epstein em uma das noitadas de outrora Foto: reprodução

Legisladores dos EUA que exigem a liberação dos arquivos investigativos sobre o criminoso sexual condenado Jeffrey Epstein agora têm os números necessários para forçar uma votação sobre o assunto, após uma candidata democrata ganhar um assento no Congresso pelo Arizona na terça-feira.

Adelita Grijalva derrotou o republicano Daniel Butierez por 70,6% a 27,6% no 7º distrito congressional do Arizona, com 80% dos votos apurados até as 23h30 de terça-feira (06h30 de quarta-feira, horário de Brasília), relataram a mídia americana.

Uma vez empossada, Grijalva se juntará a um esforço bipartidário no Congresso para forçar uma votação que ordene ao Departamento de Justiça liberar publicamente os arquivos investigativos federais relacionados a Epstein, que morreu sob custódia antes de seu julgamento por novas acusações de tráfico sexual.

Vários republicanos juntaram-se ao esforço, mas até agora ele estava um deputado aquém do apoio necessário para forçar a votação.

"Se eleita, no meu primeiro dia no Congresso, assinarei o pedido de liberação bipartidário para forçar uma votação sobre a divulgação dos arquivos de Epstein", disse Grijalva em um comunicado na segunda-feira, de acordo com a mídia americana.

Após a vitória, ela escreveu nas redes sociais: "Nós fizemos história -- juntos (juntos). Agora, mãos à obra!"

O presidente Donald Trump tem tido dificuldade para afastar questões sobre seus laços com seu ex-amigo Epstein.

Um comitê congressional que investiga os crimes sexuais de Epstein divulgou este mês uma carta de aniversário obscena que Trump supostamente enviou a Epstein em 2003 -- que o presidente afirmou não existir e que a Casa Branca nega ser autêntica.

Epstein, um financista rico com conexões de alto nível em todo o mundo, foi encontrado morto em sua cela em uma prisão de Nova York em 2019, enquanto aguardava julgamento por alegações de tráfico sexual de meninas menores de idade recrutadas para lhe fornecer massagens sexuais. (com AFP)