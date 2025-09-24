'Inaceitável', diz UE sobre ataque contra Flotilha Global Sumud

A frota reúne atualmente 51 barcos e mais de 600 ativistas de dezenas de países, incluindo a ambientalista sueca Greta Thunberg, Ávila e políticos italianos e de outros países europeus. 'Respeitamos os esforços dos ativistas', salientou Bruxelas

Publicado em 24/09/2025 às 12:15

Alterado em 24/09/2025 às 12:15

O poder Executivo da União Europeia definiu como "inaceitável" o ataque de drones contra a Flotilha Global Sumud, frota de barcos que navega em direção à Faixa de Gaza para levar ajuda humanitária à população civil palestina.

"A liberdade de navegação deve ser respeitada, não é aceitável um ataque de drones contra a flotilha ou outro uso de força. Respeitamos o esforço dos ativistas que querem jogar luz sobre a situação intolerável em Gaza", disse uma porta-voz da Comissão Europeia.

"A liberdade de assembleia é um pilar de nossa democracia", acrescentou o Executivo da UE.

Durante a madrugada, a Flotilha Global Sumud denunciou que vários de seus barcos foram atingidos por "múltiplos drones" enquanto atravessavam a costa da Grécia, com lançamento de "objetos não identificados", diversas "explosões" e bloqueio de comunicações.

"Essas operações foram realizadas por Israel para nos intimidar, mas nossa determinação está mais forte do que nunca", acrescentou a organização. "Eles miraram os menores barcos de nossa missão para destruir suas velas, mas estão usando dispositivos que podem machucar pessoas e danificar as embarcações", reforçou o brasileiro Thiago Ávila, um dos coordenadores da iniciativa.

Após uma série de adiamentos, a Flotilha Global Sumud iniciou a viagem em direção à Faixa de Gaza no último dia 19 de setembro, com o objetivo de furar o cerco israelense contra o enclave palestino e levar ajuda para a população civil.

A frota reúne atualmente 51 barcos e mais de 600 ativistas de dezenas de países, incluindo a ambientalista sueca Greta Thunberg, Ávila e políticos italianos e de outros países europeus.

Itália envia fragata após ataques

O governo da Itália anunciou nesta quarta-feira (24) o envio de uma fragata para garantir a segurança de seus cidadãos a bordo da Flotilha Global Sumud, que foi alvo de um ataque durante sua viagem em direção à Faixa de Gaza.

A medida chega após os organizadores da missão humanitária terem relatado ações de drones não identificados contra seus barcos na última madrugada.

"Para garantir assistência aos cidadãos italianos presentes na flotilha, autorizei a intervenção imediata da fragata multitarefas Fasan, da Marinha Militar, que navegava ao norte de Creta [ilha pertencente à Grécia]. A fragata já está se dirigindo à área para eventuais atividades de socorro", disse o ministro da Defesa da Itália, Guido Crosetto.

Segundo ele, a decisão tem o aval da premiê Giorgia Meloni e foi comunicada à Embaixada de Roma em Tel Aviv.

Pouco antes, a Flotilha Global Sumud denunciou que vários de seus barcos foram atingidos por "múltiplos drones" enquanto atravessavam a costa da Grécia, com lançamento de "objetos não identificados", diversas "explosões" e bloqueio de comunicações.

O parlamentar polonês Franek Sterczewski, que está a bordo da frota humanitária, publicou no X que houve 13 ataques a um total de 10 embarcações. "Três foram danificadas", salientou.

"Os drones nos visitaram de novo nesta madrugada. Bombas sonoras, granadas de atordoamento, gás lacrimogêneo, interrupções parciais das comunicações. Os governos devem pedir explicações. De onde vêm esses drones?", questionou o deputado italiano Arturo Scotto, que também integra a missão.

Após uma série de adiamentos, a Flotilha Global Sumud iniciou a viagem em direção à Faixa de Gaza no último dia 19 de setembro, com o objetivo de furar o cerco israelense contra o enclave palestino e levar ajuda para a população civil.

Ao longo dos últimos meses, Israel interceptou barcos humanitários com destino a Gaza e prendeu e deportou seus tripulantes, entre eles Greta e Ávila, mas é a primeira vez que uma flotilha com tantas embarcações navega rumo ao enclave. (com Ansa)