Deputados italianos se solidarizam com Brasil por ataques dos EUA

Parlamentares pediram união progressista contra extrema direita

Publicado em 23/09/2025 às 07:54

Alterado em 23/09/2025 às 07:54

Deputados do Partido Democrático (PD), principal força de oposição na Itália, vieram ao Brasil para prestar solidariedade ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por conta das medidas impostas pelos Estados Unidos na esteira do processo contra Jair Bolsonaro por golpe de Estado.

A delegação é formada por Chiara Braga, líder do PD na Câmara, Peppe Provenzano, responsável de relações exteriores do partido, e Fabio Porta, presidente do Grupo de Amizade Itália-Brasil, e a agenda dos parlamentares incluiu um encontro com o vice-presidente Geraldo Alckmin.

"Trouxemos uma mensagem de solidariedade ao Brasil, que está sofrendo um grande ataque por parte do governo de Donald Trump, exclusivamente por conta da proximidade política com Bolsonaro e seus amigos subversivos", declarou Provenzano à ANSA, à margem de um encontro com a comunidade italiana em São Paulo.

A declaração chega em meio ao tarifaço de 50% contra mercadorias brasileiras nos EUA e às sanções contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e sua esposa.

"As tarifas da administração Trump são uma clara vontade de se intrometer na política interna do Brasil", reforçou Braga, acrescentando que é preciso "reafirmar o valor das regras democráticas, que não podem ser subvertidas por tentativas de golpe de Estado como aquela protagonizada por Bolsonaro".

"Reforçar a colaboração com partidos progressistas e forças democráticas diante da ofensiva da extrema direita em nível global é ainda mais importante", salientou a deputada. (com Ansa)