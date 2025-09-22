EUA aplicam sanções à advogada Viviane Barci, mulher de Alexandre de Moraes

...

Publicado em 22/09/2025 às 13:36

Alterado em 22/09/2025 às 16:54

Moraes é alvo do governo dos EUA por julgamento de Bolsonaro Foto: Ansa/Epa

O governo dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (22) a aplicação da Lei Magnitsky, utilizada para sancionar estrangeiros, contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão foi publicada pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro norte-americano e atinge a advogada Viviane Barci de Moraes e o Instituto Lex, ligado à família do ministro, com sanções financeiras e territoriais.

Desta forma, todos os eventuais bens de Viviane nos Estados Unidos ficam bloqueados, assim como qualquer empresa que esteja ligada a ela.

O governo do presidente Donald Trump já havia feito o mesmo com Moraes. Com isso, o casal não poderá realizar transações com cidadãos e empresas dos EUA - usando cartões de crédito de bandeira norte-americana.

A medida é mais uma retaliação contra o ministro do STF, relator do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o qual foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela corte. (com Ansa)