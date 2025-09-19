'Rússia está testando nossos limites', afirma Kaja Kallas

Caças de Moscou violaram espaço aéreo da Estônia

Publicado em 19/09/2025 às 18:02

Alterado em 19/09/2025 às 18:02

Aviões militares da Rússia violaram o espaço aéreo da Estônia, país-membro da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), nesta sexta-feira (19), na esteira das incursões de drones de Moscou nos céus da Polônia e da Romênia.

Segundo o governo estoniano, três caças MIG-31 permaneceram no espaço aéreo do país báltico sem autorização por cerca de 12 minutos.

Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores convocou o encarregado de negócios da Embaixada de Moscou para protestar.

"A Rússia já violou o espaço aéreo estoniano quatro vezes neste ano, o que já é inaceitável, mas a violação de hoje, durante a qual três aviões de combate entraram em nosso território, é de uma brutalidade sem precedentes", disse o ministro das Relações Exteriores da antiga república soviética, Margus Tsahkna.

"Os crescentes testes de fronteira e as agressões da Rússia devem ser enfrentados com um rápido aumento da pressão política e econômica", acrescentou.

De acordo com a imprensa da Estônia, a incursão ocorreu perto da ilha de Vaindloo, e os aviões tinham os radares desligados e não apresentaram plano de voo. Após a violação, caças italianos F-35 da Otan teriam sido acionados para fazer frente à ameaça, segundo o site Politico.

Na semana passada, Polônia e Romênia, que também integram a UE e a Otan, acusaram a Rússia de violar seus espaços aéreos com drones utilizados para atacar a Ucrânia, que faz fronteira com os dois países.

As incursões aumentaram os temores de uma guerra generalizada na Europa e acenderam o alerta na aliança militar euro-atlântica, que prometeu reforçar a presença no flanco oriental.

"A violação de hoje do espaço aéreo da Estônia por aeronaves militares russas é uma provocação extremamente perigosa. Essa é a terceira violação do espaço aéreo da UE em poucos dias e aumenta ainda mais as tensões na região. A UE manifesta total solidariedade à Estônia", disse a alta representante do bloco para Política Externa, Kaja Kallas.

"Responderemos com determinação a qualquer provocação, investindo, ao mesmo tempo, no reforço do flanco oriental", assegurou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Já um porta-voz da Otan afirmou que o incidente é o "enésimo comportamento imprudente da Rússia".

Em Brasília, Kallas diz que russos estão 'testando os limites'

Em visita ao Brasil, Kallas avaliou que os russos "estão testando os limites", após seus caças violarem o espaço aéreo estoniano.

"De nossa parte, não devemos demonstrar fraqueza, porque é um convite para ir mais longe. Nossa resposta é aplicar maior pressão para garantir que a Rússia também queira se sentar à mesa de negociações", declarou a europeia.

Ministro das Relações Exteriores do Brasil pede 'contenção'

O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, pediu “contenção” após a notícia de que caças da Rússia violaram o espaço aéreo da Estônia.

“Tomamos conhecimento e exortamos as partes a exercer contenção e a evitar qualquer tipo de incidente que possa levar a incidentes mais graves", declarou o chanceler em coletiva de imprensa conjunta com Kallas em Brasília.

"O Brasil é um país pacífico e que luta pela manutenção e recuperação do multilateralismo, que está sofrendo muito neste momento”, salientou Vieira. (com Ansa)