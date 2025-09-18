Desaprovação de Milei atinge recorde na Argentina, segundo pesquisa AtlasIntel

Publicado em 18/09/2025 às 11:29

Alterado em 18/09/2025

Por Yuri Ferreira - A desaprovação ao governo do presidente argentino Javier Milei alcançou em setembro o maior nível desde o início de seu mandato, segundo levantamento da AtlasIntel em parceria com a Bloomberg. O estudo, parte do relatório mensal Latam Pulse, ouviu 5.315 pessoas em todo o país entre 10 e 14 de setembro e tem margem de erro de um ponto percentual.

De acordo com os dados, 54% maioria dos argentinos rejeita o desempenho de Milei como presidente, refletindo a crise econômica e os escândalos de corrupção envolvendo a irmã do presidente, Karina Milei.

A desaprovação registrou crescimento consistente ao longo dos últimos meses, atingindo seu ponto mais alto desde que o libertário assumiu o poder em dezembro de 2023.

49,5% avaliam o governo com ruim ou muito ruim. 33% avaliam a administração Milei como excelente ou boa, e 16% enxergam a gestão como regular.

Milei ainda é o político mais aprovado do país, com imagem positiva para 44% e negativa para 53% dos eleitores argentinos. Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires, é o segundo mais popular, com 39% de imagem positiva e 55% de imagem negativa.

As pesquisas indicam um cenário acirrado para as eleições legislativas de outubro, quando parte da Câmara dos Deputados e do Senado serão renovados: 39% dos eleitores querem votar no partido de Milei (LLA), e 35,6% querem votar no Kirchnerismo. Outros partidos somam cerca de 14% dos votos, pulverizados entre diferentes forças políticas.

A crise econômica, marcada por inflação persistente e perda do poder de compra, figura entre as principais preocupações da população. O levantamento da AtlasIntel sinaliza um quadro de governabilidade cada vez mais difícil para Milei.