Comissão da ONU diz ter provas de genocídio de Israel em Gaza

Comitê pediu a TPI para investigar Netanyahu e Herzog pelo crime

Publicado em 17/09/2025 às 12:18

Alterado em 17/09/2025 às 12:18

A presidente da comissão das Nações Unidas responsável por acusar Israel de genocídio na Faixa de Gaza afirmou nesta quarta-feira (17) que para chegar à conclusão foram "colhidas provas" em uma apuração que durou "dois anos".



Ela também informou que pediu ao Tribunal Penal Internacional (TPI) para investigar nomes do alto escalão do governo israelense, incluindo o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, e o presidente, Isaac Herzog.



"Verificamos todos os fatos usando recursos da ONU: imagens de satélite, evidências digitais.

Entrevistamos testemunhas, médicos, por exemplo", explicou Navi Pillay, chefe da Comissão Internacional Independente de Inquérito da ONU sobre a situação dos direitos humanos nos territórios palestinos ocupados.



Em uma entrevista a RTS, Pillay rebateu os argumentos de Tel Aviv que colocaram em dúvidas a veracidade do relatório de 72 páginas divulgado na última terça (16). (com Ansa)