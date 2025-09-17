A decadência da coroa britânica: Trump é recebido como 'realeza' por Charles III em Windsor

Presidente faz sua 2ª viagem de Estado ao Reino Unido

Publicado em 17/09/2025 às 11:31

Alterado em 17/09/2025 às 11:31

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi recebido com honras de Estado no Castelo de Windsor, no Reino Unido, em uma visita repleta de pompa para tentar acalmar os ânimos do líder americano e mantê-lo próximo de seu principal aliado do outro lado do Atlântico.

Segundo a imprensa britânica, Trump foi acolhido com "a maior guarda de honra da história moderna" do país para um governante estrangeiro".

Em sua segunda visita de Estado à nação, Trump e a primeira-dama, Melania, foram recebidos nos jardins do castelo pelo príncipe herdeiro ao trono britânico, William, e sua consorte, Kate, encarregados de acompanhá-los até a entrada do palácio, onde estavam o rei Charles III e a rainha Camilla.

A cerimônia de honra contou ainda com a execução dos dois hinos nacionais por um membro da Guarda Real.

Em seguida, o presidente e o soberano desfilaram a bordo de uma carruagem real, seguida pela da primeira-dama e da rainha e, por fim, a do príncipe herdeiro com sua esposa.

Trump e Charles III também passaram em revista as unidades da Guarda Real, trajadas com seus tradicionais casacos vermelhos e altos chapéus de pele de urso, no Quadrilátero do Castelo de Windsor.

Houve também um torneio de unidades de artilharia a cavalo em uniformes de época, ao som das bandas que retornaram para tocar o hino nacional americano, que o chefe de Estado saudou ao modo militar, enquanto Melania colocou a mão sobre o coração.

Para concluir, os americanos foram recebidos pela tradicional banda de gaitas de fole da Guarda Scotts. O pátio de desfile também foi guarnecido com outras duas unidades históricas da Guarda Real: a Coldstream e a Granadeiro.

Trump, de 79 anos, demonstrou admiração pela honraria, sendo visto aos sorrisos em conversas com o rei Charles, 76, que apesar de enfrentar um câncer, parece estar em boa forma. O mesmo se deu com Melania, 55, e a rainha Camilla, 77 - esta última, se recuperando de uma sinusite.

A imprensa britânica afirmou que Trump foi recebido com um "tratamento real" nunca visto antes. No entanto, ainda segundo os jornais, a cerimônia monárquica teve respaldo do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, de modo a manter proximidade com seu aliado americano. (com Ansa)