ONU convida municípios brasileiros a celebrar os 80 anos de sua fundação

Para apoiar as prefeituras interessadas, a ONU Brasil preparou um kit com materiais promocionais e peças informativas para ações de comunicação presenciais e digitais.

Publicado em 16/09/2025 às 07:26

Alterado em 16/09/2025 às 08:12

Municípios interessados em organizar eventos para marcar os 80 anos da ONU receberão um kit com materiais promocionais e peças informativas para ações de comunicação presenciais e digitais. Imagem: reprodução

No dia 24 de outubro de 2025, a Organização das Nações Unidas (ONU) completa 80 anos e convida municípios de todo o Brasil a tomar parte nas celebrações. Para isso, a instituição no Brasil lançou um pacote de materiais para apoiar prefeituras interessadas em realizar eventos locais para marcar a data.

O kit inclui arte gráfica para a produção de materiais promocionais e peças informativas para ações de comunicação presenciais e digitais. Todos os recursos estão alinhados à campanha que está em andamento nos canais institucionais da ONU Brasil.

O lema é “Nossa história, nosso futuro”, e a campanha destaca três momentos: um que resgata o passado da instituição, com foco nos marcos históricos e na contribuição do Brasil para a constituição da ONU; um que apresenta o que estamos fazendo no presente e como impactamos as vidas das pessoas; e um terceiro que convida todas e todos a refletir sobre o futuro que queremos construir juntos.

“Apesar de sermos uma instituição presente em todo o mundo, é no nível local que está o verdadeiro impacto da ONU. É nos municípios que vemos como nosso trabalho ajuda a melhorar a vida das pessoas em áreas como educação, inclusão, saúde, promoção da igualdade, emprego e renda”, explica a coordenadora residente da ONU no Brasil, Silvia Rucks.

A campanha seguirá no ar até 24 de outubro de 2025, nos canais oficiais da ONU Brasil e das agências especializadas, fundos e programas, com conteúdos informativos e de sensibilização. Os municípios interessados em integrar a iniciativa devem preencher um formulário on-line para receber o pacote de materiais.

Os eventos podem ser organizados e/ou apoiados por prefeituras de todo o país, preferencialmente em data próxima a 24 de outubro de 2025.

Sobre os 80 anos da ONU

A celebração global de oito décadas de fundação da ONU segue o tema “Construindo nosso futuro juntos”, em sinergia com o Pacto para o Futuro, adotado pela Assembleia Geral em 2024. A comemoração dos 80 anos da instituição é um convite à renovação do multilateralismo e ao avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

O Brasil é um dos 51 países fundadores da ONU e o único país lusófono que assinou a Carta da ONU - o documento fundador das Nações Unidas -, no encerramento da Conferência sobre Organização Internacional, em São Francisco, em 26 de junho de 1945. A ONU começou a existir em 24 de outubro do mesmo ano, quando a Carta foi ratificada pelos seus países fundadores.

“Há 80 anos, das cinzas da guerra, o mundo plantou uma semente de esperança. Uma Carta, uma visão, uma promessa: que a paz é possível quando a humanidade se une.” - António Guterres, secretário-geral da ONU, 26 de junho de 2025

Objetivos globais, ação local

A Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de prosperidade. A ONU atua em parceria com o Estado brasileiro para avançar a implementação desses objetivos no país.

"Para isso, trabalhamos com os três níveis de governo: federal, estadual e municipal. Os ODS são objetivos globais que requerem ações locais para que sejam plenamente alcançados. O envolvimento de municípios é essencial para que as metas de cada ODS sejam adaptadas às suas realidades e necessidades específicas. O envolvimento dos cidadãos e das comunidades contribui para que as políticas públicas sejam mais justas, igualitárias e sustentáveis", informa comunicado da instituição.