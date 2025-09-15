Inspirado por Donald Trump, ministro de Israel quer criar 'bairro de luxo' na Cidade de Gaza

'Será um dos lugares mais bonitos do Oriente Médio', disse

Publicado em 15/09/2025 às 12:01

Alterado em 15/09/2025 às 12:01

O ministro da Segurança israelense, Itamar Ben-Gvir, afirmou nesta segunda-feira (15) que pretende criar um complexo de luxo para policiais na Cidade de Gaza, assim que a área for "desocupada" pelos palestinos.



"Uma vez concluída a vitória na Cidade de Gaza, meu plano é construir um bairro de luxo para policiais, com vista para o mar", declarou Ben-Gvir durante a cerimônia de ano novo do calendário judaico celebrada pelos agentes, prometendo fazer do local "um dos mais bonitos do Oriente Médio".



"A ocupação traz segurança e chegou o momento de uma ocupação judaica em Gaza", concluiu o ministro de extrema-direita.



Na última terça (9), as Forças de Defesa de Israel (IDF) ordenaram a evacuação de todos os moradores e pessoas presentes na Cidade de Gaza, principal centro urbano da Faixa de Gaza e que abriga quase 1 milhão de palestinos, cerca de metade da população do enclave.



A operação terrestre na cidade é vista com preocupação pela maior parte da comunidade internacional, que pede para as IDF interromperem a ofensiva e a expulsão dos habitantes do enclave. (com Ansa)