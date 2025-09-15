ºC   ºC
MUNDO

Inspirado por Donald Trump, ministro de Israel quer criar 'bairro de luxo' na Cidade de Gaza

'Será um dos lugares mais bonitos do Oriente Médio', disse

Por JB INTERNACIONAL
Publicado em 15/09/2025 às 12:01

Alterado em 15/09/2025 às 12:01

Criança palestina caminha em meio a entulho de torre bombardeada por Israel Foto: Ansa/AFP

O ministro da Segurança israelense, Itamar Ben-Gvir, afirmou nesta segunda-feira (15) que pretende criar um complexo de luxo para policiais na Cidade de Gaza, assim que a área for "desocupada" pelos palestinos.

"Uma vez concluída a vitória na Cidade de Gaza, meu plano é construir um bairro de luxo para policiais, com vista para o mar", declarou Ben-Gvir durante a cerimônia de ano novo do calendário judaico celebrada pelos agentes, prometendo fazer do local "um dos mais bonitos do Oriente Médio".

"A ocupação traz segurança e chegou o momento de uma ocupação judaica em Gaza", concluiu o ministro de extrema-direita.

Na última terça (9), as Forças de Defesa de Israel (IDF) ordenaram a evacuação de todos os moradores e pessoas presentes na Cidade de Gaza, principal centro urbano da Faixa de Gaza e que abriga quase 1 milhão de palestinos, cerca de metade da população do enclave.

A operação terrestre na cidade é vista com preocupação pela maior parte da comunidade internacional, que pede para as IDF interromperem a ofensiva e a expulsão dos habitantes do enclave. (com Ansa)

