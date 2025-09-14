'Faço um apelo ao presidente Donald Trump, diante de um país frágil e à beira do abismo'

Thomas Friedman, colunista de assuntos internacionais do The New York Times e ganhador de três prêmios Pulitzer, publicou esta carta aberta ao presidente Trump. Friedman é autor de sete livros, entre eles, 'De Beirute a Jerusalém', que venceu o Prêmio Nacional do Livro

'Faça a paz em casa, entre os americanos. Esse é o prêmio da paz que você não precisa esperar que ninguém lhe conceda: está aí para você conquistar e receber'

Caro presidente Trump,

Escrevo esta carta enquanto viajo durante a noite num comboio que vai da fronteira entre a Polônia e a Ucrânia até Kiev. Deveria estar refletindo sobre a guerra na Ucrânia, mas penso em você, Trump, e na razão pela qual as consequências do terrível assassinato de Charlie Kirk podem ser o ponto de virada mais importante da sua presidência — dependendo da sua reação.

Vou ser franco: você não vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, que tanto deseja, mediando a guerra entre ucranianos e Vladimir Putin ou em Gaza entre israelenses e palestinos.

Nenhum desses conflitos está pronto para uma solução neste momento. Mas você tem a chance de ganhar algo muito mais significativo e histórico: o prêmio americano da paz.

Faça a paz em casa. Faça a paz entre os americanos. Esse é o prêmio da paz que você não precisa esperar que ninguém lhe conceda. Ele está aí para você conquistar e receber.

Esse prêmio da paz americano não será concedido pelos escandinavos. Será concedido pela história. Ele dirá que, quando os americanos estiveram mais próximos de uma guerra civil do que talvez em qualquer outro momento desde a Guerra Civil, o presidente Donald Trump surpreendeu a todos de forma positiva: ligou para Barack e Michelle Obama, Bill e Hillary Clinton, George e Laura Bush, os líderes democratas e republicanos do Senado e da Câmara e todos os nove juízes da Suprema Corte e disse: venham à Casa Branca e deixem o país nos ver unidos contra a violência política e prometendo que seremos exemplos de discurso civilizado e discordância — em nossos discursos e online — e que denunciaremos o contrário quando o virmos entre nossos apoiadores e também entre nossos rivais.

É importante superar a próxima semana, presidente. O desafio começa hoje: tentar fazer a paz e depois continuar.

Mesmo neste trem para Kiev, posso ouvir as vozes na América dizendo: Donald Trump nunca, jamais fará isso. Não é do seu feitio. Ele nunca nos surpreendeu positivamente.

Muito pelo contrário. Na quarta-feira, ele disse que planeja usar todo o peso de seu governo contra aqueles que contribuíram para um ambiente de “violência política radical de esquerda”. Na sexta-feira, ele disse mais do mesmo.

Senhor presidente, se o senhor tratar o câncer do extremismo político que corrói a alma do nosso país como algo que vem apenas da extrema esquerda e não também da extrema direita, o senhor destruirá seu legado e destruirá o país.

Após a assinatura dos Acordos de Abraão, o senhor me ligou e disse que eu o surpreendi. O senhor achava que o Times nunca me deixaria escrever uma coluna tão favorável ao seu avanço na paz no Oriente Médio. Bem, estou implorando agora, presidente: surpreenda-me. Surpreenda a todos nós e faça a paz nos Estados Unidos. Nada, absolutamente nada, isolaria mais os extremos da esquerda e da direita do que se você fizesse isso. E nada seria melhor para o país do que tentar acalmar e unificar as pessoas.

Por mais irrealista que possa parecer, recuso-me a descartar a possibilidade de que o senhor eleve o país, em vez de dividi-lo ainda mais — porque os riscos são muito altos.

Não se iluda: se o senhor perseguir apenas as vozes da extrema esquerda, estará ignorando o que considero o melhor conselho de Abraham Lincoln a todos os seus sucessores, proferido em seu discurso perante o Liceu dos Rapazes de Springfield, Illinois:

Em que momento devemos esperar a aproximação do perigo? … Eu respondo. Se ele chegar até nós, deve surgir entre nós; não pode vir de fora. Se a destruição for o nosso destino, devemos nós mesmos ser seus autores e executores. Como uma nação de homens livres, devemos viver desse modo por todo o tempo ou morrer por suicídio".