Trump exige que países da Otan parem de comprar petróleo russo

Presidente também sugeriu que membros tarifem China em 100%

Publicado em 13/09/2025 às 11:04

Alterado em 13/09/2025 às 11:04

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) precisam parar de comprar petróleo da Rússia se quiserem que ele endureça as sanções contra Moscou.

A declaração chega em meio aos entraves nas negociações para o fim da guerra na Ucrânia, que avançaram pouco desde a reunião entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, no Alasca, há quase um mês.

"Estou pronto para aplicar grandes sanções contra a Rússia quando todas as nações da Otan concordarem e começarem a fazer a mesma coisa e quando todas as nações da Otan pararem de comprar petróleo da Rússia", escreveu o líder americano na plataforma Truth Social.

Segundo Trump, o fato de países da aliança negociarem petróleo com Moscou é "chocante" e "enfraquece grandemente" o poder de barganha sobre o regime de Putin.

Além disso, sugeriu que a Otan aplique tarifas de 50% a 100% contra a China até que a guerra acabe.

"Isso vai ser de grande ajuda para terminar essa guerra mortal, mas ridícula. A China tem um controle forte, e até mesmo domínio, sobre a Rússia, e essas tarifas poderosas quebrariam esse domínio", disse o presidente, que voltou a culpar seu antecessor, Joe Biden, e o mandatário da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pelo conflito.

"Essa não é a guerra de Trump, é a guerra de Biden e Zelensky. Estou aqui apenas para ajudar a acabar com ela e salvar milhares de vidas russas e ucranianas. Se a Otan fizer o que eu digo, essa guerra vai acabar rapidamente", salientou. (com Ansa)