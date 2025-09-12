Suspeito de matar ativista americano trumpista é preso nos Estados Unidos

Publicado em 12/09/2025 às 15:22

Alterado em 12/09/2025 às 15:22

Tyler Robinson, um jovem de Utah suspeito de matar o ativista conservador Charlie Kirk em um fórum universitário, foi levado sob custódia, disse o governador Spencer Cox nesta sexta-feira, encerrando uma caçada de dois dias que ajudou a alimentar a preocupação nacional com a crescente onda de violência política nos EUA

"Nós o pegamos. Na noite de 11 de setembro, um membro da família de Tyler Robinson entrou em contato com um amigo da família que contatou o Gabinete do Xerife do Condado de Washington com informações de que Robinson havia confessado a eles ou insinuado que ele havia cometido o incidente", declarou o governador de Utah.

O governador também disse "Os investigadores entrevistaram um membro da família de Robinson que afirmou que Robinson havia se tornado mais político nos últimos anos.

O membro da família fez referência a um incidente recente em que Robinson mencionou que Charlie Kirk estava vindo para a UVU. Eles falaram sobre por que não gostavam dele e os pontos de vista que ele tinha. O membro da família também afirmou que Kirk estava cheio de ódio e espalhando ódio.

O assassinato de Kirk, disse Spencer Cox, é "muito maior" do que um ataque a uma única pessoa.

"É um ataque a todos nós", disse ele. "É um ataque ao experimento americano. É um ataque aos nossos ideais."

O que se sabe sobre o assassino até agora

As autoridades acreditam que ele estava trabalhando sozinho neste momento da investigação.

Ele é de Utah e morava com sua família no condado de Washington, no mesmo estado.



Fontes familiarizadas com a investigação disseram à Reuters que ele tem 22 anos.



Ele não é estudante da Utah Valley University (UVU), onde ocorreu o tiroteio.



Robinson chegou ao campus em um Dodge Challenger cinza às 8h29.



Investigadores entrevistaram um colega de quarto que lhes mostrou várias mensagens de Robinson na plataforma Discord.



O conteúdo dessas mensagens inclui declarar a necessidade de recuperar um rifle de um ponto de entrega e deixar o rifle em um arbusto.



Uma mensagem também se referia ao rifle enrolado em uma toalha.



As mensagens também se referiam à gravação de balas e mencionavam uma mira e o rifle sendo único.



Robinson está detido na Cadeia do Condado de Utah.

