Após Bolsonaro ser condenado pelo STF, deputados dos EUA acusam Trump de minar a democracia no Brasil

Em carta, parlamentares democratas acusam Trump de impor tarifas ilegais para apoiar Jair Bolsonaro, condenado por trama golpista

Publicado em 12/09/2025 às 09:07

Alterado em 12/09/2025 às 09:07

Por Paulo Emílio - Deputados democratas dos Estados Unidos divulgaram, na noite dessa quinta-feira (11), uma carta em reação à condenação de Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no âmbito da ação penal em que o ex-mandatário foi acusado de tramar um golpe de Estado. Segundo a colunista Mônica Bergamo, da "Folha de S.Paulo", os parlamentares acusam o presidente Donald Trump de adotar medidas que enfraquecem as instituições democráticas brasileiras.

Segundo os deputados Gregory W. Meeks, Joaquin Castro e Sydney Kamlager-Dove, Trump teria imposto tarifas de 50% sobre exportações brasileiras como forma de interferir no processo judicial contra Bolsonaro, condenado a 27 anos e três meses de prisão por conspirar para derrubar o resultado das eleições presidenciais de 2022.

Carta de democratas em reação à condenação de Bolsonaro

“O sistema judiciário brasileiro concluiu o processo criminal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e o considerou culpado de conspirar para derrubar os resultados das eleições presidenciais de 2022”, diz o documento. Para os parlamentares, os Estados Unidos devem apoiar a democracia brasileira, em vez de miná-la com medidas comerciais.

Acusações contra Trump e impacto econômico

Ainda de acordo com a reportagem, os democratas afirmam que Trump abriu uma “guerra comercial” para proteger Bolsonaro. Essa decisão teria afetado não apenas o Brasil, mas também a economia doméstica dos Estados Unidos.

“O fato de Trump ter travado uma guerra comercial para defender o seu colega líder da tentativa de golpe não só rompeu as relações entre os EUA e o Brasil, como também prejudicou as famílias americanas, que foram afetadas pelo que são, na prática, impostos”, afirmam. Eles destacam ainda que, diante da disputa, o Brasil aumentou suas exportações para a China, reduzindo os laços comerciais com os EUA.

Apelo pelo fim imediato das tarifas

No documento, os parlamentares pedem que Donald Trump encerre “imediatamente seus esforços para minar a democracia brasileira” e suspenda as tarifas impostas contra o Brasil. “Só então poderemos trabalhar para reconstruir essa parceria fundamental”, afirmam os signatários.

A condenação de Bolsonaro também provocou reações no Executivo estadunidense. O secretário de Estado, Marco Rubio, classificou a decisão do STF como injusta e prometeu resposta “adequada a esta caça às bruxas”.