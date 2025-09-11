Trump se diz surpreso com condenação de Bolsonaro

Republicano mencionou que político foi um 'bom presidente'

Publicado em 11/09/2025 às 18:33

Alterado em 11/09/2025 às 18:33

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta quinta-feira (11) que ficou surpreso com a condenação do ex-mandatário brasileiro Jair Bolsonaro (PL).

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar Bolsonaro e mais sete réus por crimes ligados a uma trama golpista para manter o presidente no poder após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022.

"Eu achei que ele foi um bom presidente do Brasil. E é muito surpreendente que isso possa acontecer. Isso é muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram de jeito nenhum, mas só posso dizer o seguinte: eu o conheci como presidente do Brasil", declarou o republicano, segundo informações divulgadas pela Bloomberg e a Reuters.

O magnata foi questionado sobre o ex-presidente brasileiro pouco antes de embarcar para Nova York, onde acompanhará uma partida de beisebol.

Apesar de ter mostrado surpresa com a condenação de Bolsonaro, Trump não mencionou se aplicará sanções ao gigante sul-americano em virtude do resultado do processo no STF.

Os EUA fizeram recentemente ataques contra a economia e a Justiça brasileiras, que incluíram um tarifaço de 50% contra mercadorias do país. Para justificar a medida, Trump usou como principal desculpa uma alegada "caça às bruxas" contra Bolsonaro. (com Ansa)