Peronismo mostra força e impõe derrota a Milei em Buenos Aires

Presidente garantiu que não vai recuar em programa econômico

Publicado em 08/09/2025 às 09:15

Alterado em 08/09/2025 às 09:15

O presidente da Argentina, Javier Milei, sofreu uma dura derrota para o peronismo nas eleições legislativas na província de Buenos Aires, que servem de termômetro para a votação que renovará quase metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado no fim de outubro.

A coalizão peronista Força Pátria obteve 46,95% dos votos, contra 33,86% da aliança ultraliberal A Liberdade Avança (LLA), encabeçada por Milei, que fracassou na tentativa de conquistar o principal bastião eleitoral da oposição.

"Sem dúvidas, sofremos uma clara derrota no plano político e precisamos reconhecer isso se quisermos continuar crescendo", declarou o presidente na noite do último domingo (7). Apesar disso, ele assegurou que não vai recuar em seu programa econômico.

"Não estamos dispostos a renunciar a um modelo que reduziu a inflação de 200% para 30% e que nos faz crescer 7%. Se tivermos cometido erros, vamos analisá-los", afirmou Milei.

Já os peronistas celebraram a vitória no quartel-general da coalizão Força Pátria em Buenos Aires, onde foi exibido um discurso em vídeo da ex-presidente Cristina Kirchner, que cumpre prisão domiciliar após uma condenação a seis anos de reclusão por corrupção.

"Os eleitores decidiram dar um basta a um presidente que parece não entender que ele precisa governar para todos", disse.

Quem também discursou foi o governador de Buenos Aires, Axel Kicillof, provável adversário de Milei nas próximas eleições presidenciais.

"Isso confirma que existe outro caminho, e hoje começamos a percorrê-lo. As urnas e os votos deram uma mensagem para o presidente", enfatizou. (com Ansa)