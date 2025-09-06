Trump: 'estamos muito insatisfeitos com o Brasil'

...

Publicado em 05/09/2025 às 21:59

Alterado em 06/09/2025 às 09:50

O presidente dos EUA, Donald Trump, reafirmou nesSa sexta-feira (5) a jornalistas na Casa Branca, em Washington, que as tarifas de 50% aplicadas ao Brasil deve-se à sua insatisfação com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Estamos muito insatisfeitos com o Brasil. As tarifas são muito altas por causa do que eles estão fazendo, o que é muito lamentável. Nós temos uma relação maravilhosa com o povo brasileiro, mas o governo do Brasil mudou radicalmente. Tornou-se muito de esquerda radical, e isso está prejudicando muito o país. Eles estão indo muito mal", respondeu ele a uma pergunta sobre proibição de concessões de vistos para delegações que participarão da Assembleia Geral da ONU, incluindo a brasileira.

Uma das principais justificativas para a medida pelo governo Trump tem relação com suposta perseguição judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), cujo julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) começou nesta semana. Além das questões dos vistos, o governo norte-americano também impôs tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil.



Contudo, os Estados Unidos publicaram uma lista que inclui mais de 700 produtos isentos de taxação, como suco de laranja e aviões comerciais civis, o que representou alívio para alguns setores que seriam altamente impactados no Brasil.



A medida afeta diretamente 35,9% das exportações do Brasil para os Estados Unidos, segundo cálculos do governo brasileiro, que caíram 18,5% em agosto, no primeiro mês de vigência do tarifaço, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e Serviços (Mdic).



As importações de produtos americanos pelos brasileiros, por outro lado, aumentaram 4,6% em agosto, um aumento de US$ 200 milhões (R$ 1,2 bilhões).



Trump entrou com pedido na Suprema Corte americana na quinta-feira (4) para manter as tarifas globais, depois que um tribunal federal de apelações afirmou que ele não pode impor tarifas de importação em larga escala com base em uma lei de 1977, criada para lidar com emergências nacionais.



China e Rússia na Cúpula do G20



Na mesma coletiva, o presidente norte-americano afirmou que gostaria de contar com a presença de seus homólogos da Rússia, Vladimir Putin, e da China, Xi Jinping, na cúpula do grupo dos 20 (G20), que será realizada em 2026 em Miami.



Também destacou que está aberto a discutir esse convite com Moscou e Pequim, caso tenham interesse.

Os EUA assumirão a presidência rotativa do G20 de 1 de dezembro de 2025 a 30 de novembro de 2026.

O Grupo dos 20 (G20) é um fórum internacional composto por 19 países, a União Europeia e a União Africana, que reúne as principais economias do mundo, tanto desenvolvidas como emergentes. (com Sputnik Brasil)