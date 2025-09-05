Bloomberg: Rússia, China e Índia podem desafiar hegemonia econômica dos EUA

...

Publicado em 05/09/2025 às 09:26

Alterado em 05/09/2025 às 09:26

A Rússia, a China e a Índia têm potencial para formar um bloco econômico capaz de enfrentar a política comercial dos EUA, segundo a avaliação publicada pela agência Bloomberg, que destacou a crescente relevância da cooperação entre os três gigantes asiáticos.



Moscou, Pequim e Nova Deli podem promover mudanças significativas na economia global e ajudar outros países a enfrentar a política comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informa o texto.

"Eles [os líderes da Rússia, China e Índia] dispõem do maior potencial para mudanças econômicas reais, e podem oferecer ao mundo a capacidade de resistir às ameaças de Trump de impor sofrimento financeiro [aos países] por desafiarem os EUA", indica a análise.

A agência ressalta que Moscou, Pequim e Nova Deli já estão unidas pelo setor energético — com a Rússia planejando o gasoduto Power of Siberia 2 (Força da Sibéria 2) para a China, enquanto a Índia segue comprando energia russa, apesar da pressão de Washington.



Segundo a publicação, uma aproximação maior entre os três países poderia trazer "consequências econômicas e estratégicas para o Ocidente".



"A parceria China-Rússia já representa um contrapeso poderoso aos EUA, o que levou Trump e sua administração a alertarem sobre essa aliança em expansão. Se somarmos a Índia, teremos um arranjo ainda mais convincente", destaca a agência, lembrando que juntos os três países concentram cerca de um terço da população mundial, além de vastos recursos e indústrias avançadas.

O editorial também sugere que Moscou, Pequim e Nova Deli poderiam cooperar na criação de alternativas ao dólar em transações internacionais, no aumento de investimentos conjuntos e na busca de formas de contornar as sanções norte-americanas.



Já o ex-assistente do secretário de Estado dos EUA para assuntos do Leste Asiático e Pacífico, Daniel Kritenbrink, declarou que Nova Deli deve agir com cautela.



"Modi vai enviar sinais de que a Índia continuará sua política de autonomia estratégica, mostrando que tem opções e que não pode ser manipulada. Mas a Índia será cuidadosa. Permaneço moderadamente otimista de que, devido aos interesses fundamentais que unem os EUA e a Índia, haverá espaço para reconstruir as relações", avaliou.



Anteriormente, o ex-primeiro-ministro da Rússia Sergei Stepashin afirmou que a Rússia não está isolada, e classificou a reunião de Putin, Xi Jinping e Narendra Modi na cúpula da Organização para Cooperação de Xangai (OCX), em Tianjin, como uma "grande lição", destacando o apoio internacional a Moscou.