Trump afirma que coisas 'mudarão' se Hamas libertar reféns

Presidente disse que grupo deve soltar israelenses imediatamente

Publicado em 03/09/2025 às 16:26

Alterado em 03/09/2025 às 17:04

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (3) que as coisas "mudarão rapidamente" se o Hamas libertar os reféns israelenses mantidos na Faixa de Gaza.



O republicano compartilhou a mensagem ao grupo fundamentalista islâmico, que trava uma guerra contra Israel desde 2023, na plataforma Truth Social.



"Digo ao Hamas para devolver imediatamente todos os 20 reféns (não 2, 5 ou 7!) e as coisas mudarão rapidamente.



Isso vai acabar!", escreveu o mandatário.



Paralelamente, o chefe de Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (IDF), Eyal Zamir, declarou que os militares do país "intensificaram os combates" no enclave palestino e "aumentaram os ataques" contra o movimento.



"Entramos na segunda fase da Operação Tanques de Gideon para atingir os objetivos da guerra.

Trazer nossos reféns para casa é uma missão moral e nacional, então, continuaremos a atacar os centros vitais do Hamas até sua derrota. Estamos criando um sentimento constante para o Hamas de que eles estão sendo caçados, onde quer que estejam", declarou o israelense.



As IDF também divulgaram áudios de um morador da Cidade de Gaza denunciando as tentativas do Hamas de impedir que a população se desloque para o sul do enclave após a intensificação das operações militares. (com Ansa)