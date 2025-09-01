Após conversas com Xi e Modi, Putin diz que ampliação da Otan tem que ser resolvida para paz na Ucrânia

...

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, depois de conversar com o presidente da China, Xi Jinping, e com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, disse nesta segunda-feira que a questão da ampliação da aliança militar ocidental Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para o leste terá que ser abordada para que haja uma paz sustentável na Ucrânia.

Putin ordenou que dezenas de milhares de tropas invadissem a Ucrânia em fevereiro de 2022, após oito anos de combates no leste da Ucrânia entre separatistas apoiados pela Rússia e tropas ucranianas. Atualmente, a Rússia controla um pouco menos de um quinto da Ucrânia.

A Ucrânia e as potências da Europa Ocidental descrevem a invasão como uma brutal apropriação de terras no estilo imperial. Putin apresenta a guerra como uma batalha contra um Ocidente em declínio, que, segundo ele, humilhou a Rússia após a queda do Muro de Berlim em 1989, ampliando a Otan para o leste.

Nos bastidores da reunião da Organização de Cooperação de Xangai (SCO, na sigla em inglês) em Tianjin, Modi segurou a mão de Putin enquanto caminhavam em direção ao presidente chinês Xi. Os três sorriram enquanto conversavam, cercados por tradutores.

Em discurso na cúpula, Putin disse que o Ocidente tentou trazer a Ucrânia para sua órbita e, em seguida, procurou atrair a ex-República soviética para a Otan, liderada pelos Estados Unidos.

"Para que um acordo com a Ucrânia seja sustentável e de longo prazo, as causas fundamentais da crise, que acabei de mencionar e que mencionei repetidamente antes, devem ser eliminadas", disse Putin.

"Um equilíbrio justo na esfera da segurança" também deve ser restaurado, disse Putin, uma abreviação para uma série de exigências russas sobre a Otan e a segurança europeia.

Na cúpula de Bucareste de 2008, os líderes da Otan concordaram que a Ucrânia e a Geórgia um dia se tornariam membros. Em 2019, a Ucrânia alterou sua Constituição, comprometendo-se com o caminho da adesão plena à Otan e à União Europeia.

A Reuters noticiou em maio que as condições de Putin para encerrar a guerra incluem a exigência de que os líderes ocidentais se comprometam por escrito a parar de ampliar a Otan para o leste e suspender uma parte das sanções contra a Rússia.

Putin disse que os "entendimentos" que ele alcançou com o presidente dos EUA, Donald Trump, em uma cúpula no Alasca em agosto abriram um caminho para a paz na Ucrânia, que ele discutiria com os líderes presentes na cúpula regional na China.

"Apreciamos muito os esforços e as propostas da China e da Índia que visam facilitar a resolução da crise ucraniana", disse Putin no fórum.

"Espero que os entendimentos alcançados na recente reunião entre Rússia e EUA no Alasca também contribuam para esse objetivo."

Ele disse que havia detalhado a Xi no domingo as conquistas de suas conversas com Trump e o trabalho "já em andamento" para resolver o conflito e forneceria mais detalhes em reuniões bilaterais com o líder chinês e outros.

A China e a Índia são, de longe, os maiores compradores de petróleo bruto da Rússia, o segundo maior exportador do mundo. Trump impôs tarifas adicionais sobre a Índia por causa das compras, mas ainda não há sinais de que a Índia ou a China deixarão de comprar petróleo russo, uma das principais exportações da economia de guerra da Rússia.