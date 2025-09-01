Terremoto no Afeganistão mata 800 e fere 2.800

...

Publicado em 01/09/2025 às 08:03

Alterado em 01/09/2025 às 08:09

Soldados e civis do Talibã carregam vítimas do terremoto para uma ambulância em um aeroporto em Jalalabad Foto: Reuters

Um dos piores terremotos do Afeganistão matou mais de 800 pessoas e feriu pelo menos 2.800, informam autoridades, nesta segunda-feira (1º), enquanto helicópteros transportavam os feridos para o hospital depois de serem retirados dos escombros de casas que estavam sendo vasculhadas em busca de sobreviventes.



O desastre deve esticar ainda mais os recursos do governo do Talibã do país devastado pela guerra, que já enfrenta crises humanitárias, desde uma queda acentuada na ajuda até a resistência de centenas de milhares de afegãos por países vizinhos.

Sharafat Zaman, porta-voz do Ministério da Saúde em Cabul, pediu ajuda internacional para enfrentar a devastação do terremoto de magnitude 6 que ocorreu por volta da meia-noite, a uma profundidade de 10 quilômetros.



"Precisamos disso porque aqui muitas pessoas perderam suas vidas e casas", disse ele à Reuters.



O terremoto matou 812 pessoas nas províncias orientais de Kunar e Nangarhar, disse o porta-voz do governo, Zabihullah Mujahid.



Equipes de resgate lutavam para chegar a áreas montanhosas remotas isoladas de redes móveis ao longo da fronteira com o Paquistão, onde casas de tijolos de barro que pontilhavam as encostas desabaram no terremoto.

"Todas as nossas equipes foram mobilizadas para acelerar a assistência, para que um apoio abrangente e total possa ser fornecido", disse o porta-voz do Ministério da Saúde, Abdul Maten Qanee, citando esforços em áreas como segurança e alimentação e saúde.



Imagens da Reuters Television mostraram helicópteros transportando os afetados, enquanto moradores ajudaram as forças de segurança e médicos a transportar os feridos para ambulâncias em uma área com um longo histórico de terremotos e inundações.



Equipes militares de resgate se espalharam por toda a região, disse o Ministério da Defesa em um comunicado, com 40 voos transportando 420 feridos e mortos.



O terremoto arrasou três aldeias em Kunar, com danos substanciais em muitas outras, disseram as autoridades. Pelo menos 610 pessoas foram mortas em Kunar e 12 mortas em Nangarhar, acrescentaram.



Foi o terceiro grande terremoto mortal do Afeganistão desde que o Talibã assumiu o controle em 2021, quando as forças estrangeiras se retiraram, provocando um corte no financiamento internacional que formava a maior parte das finanças do governo.



Até mesmo a ajuda humanitária, cujo objetivo é contornar instituições políticas para atender a necessidades urgentes, caiu para US$ 767 milhões neste ano, ante US$ 3,8 bilhões em 2022. Um terremoto de magnitude 6,1 que matou 1.000 pessoas na região leste naquele ano foi o primeiro grande desastre natural enfrentado pelo governo do Talibã.

Pedidos de financiamento

Agências humanitárias afirmam estar combatendo uma crise esquecida no Afeganistão, onde as Nações Unidas estimam que mais da metade da população precisa urgentemente de ajuda humanitária.

Diplomatas e autoridades humanitárias afirmam que crises em outras partes do mundo, juntamente com a frustração de doadores com as políticas do Talibã em relação às mulheres, incluindo restrições à prestação de serviços humanitários, motivaram os cortes no financiamento.

"Até o momento, nenhum governo estrangeiro se prontificou a fornecer apoio para resgate ou assistência", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Afeganistão. A China estava pronta para fornecer assistência em caso de desastre "de acordo com as necessidades do Afeganistão e dentro de sua capacidade", disse posteriormente um porta-voz de seu Ministério das Relações Exteriores.

Em uma publicação no X, o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, disse que sua missão no Afeganistão estava se preparando para ajudar as pessoas em áreas devastadas pelo terremoto.

Autoridades humanitárias e moradores locais afirmam que, quase dois anos após um forte tremor atingir a cidade de Herat, no oeste do país, muitas aldeias ainda estão se recuperando e vivendo em estruturas temporárias. O Afeganistão é propenso a terremotos mortais, principalmente na cordilheira Hindu Kush, onde as placas tectônicas indiana e eurasiana se encontram.