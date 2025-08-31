Papa Leão XIV pede que 'pandemia de armas' seja 'interrompida'

Religioso declarou que problema está 'infectando' o mundo

Publicado em 31/08/2025 às 12:41

O papa Leão XIV pediu neste domingo (31) durante a celebração do Angelus, no Vaticano, que a "pandemia de armas" no planeta seja "interrompida" de forma imediata.

Em seu discurso, o líder da Igreja Católica mencionou o ataque em Minneapolis, nos Estados Unidos, e a guerra na Ucrânia.

"Nossas orações são pelas vítimas do tiroteio em Minneapolis, especialmente pelas crianças, e que a pandemia de armas, grandes e pequenas, que está infectando o nosso mundo seja interrompida", declarou.

O religioso mencionou que a "voz das armas deve ser silenciada" para que seja possível "elevar a voz da fraternidade e da justiça". Além disso, Leão XIV reiterou um apelo "urgente" pela paz no leste europeu.

"Infelizmente, a guerra na Ucrânia continua a semear morte e destruição e, nos últimos dias, afetou várias cidades, incluindo a capital, Kiev. Renovo minha proximidade ao povo ucraniano e exorto a todos a não cederem à indiferença, mas a se aproximarem dele por meio da oração e de gestos concretos de caridade", declarou.

Por fim, o americano Robert Francis Prevost disse que chegou o momento de os responsáveis do conflito em solo ucraniano "renunciarem à lógica das armas e embarcarem no caminho da negociação e da paz com o apoio da comunidade internacional". (com Ansa)