Flotilha humanitária com Greta Thunberg e brasileiro parte para Gaza

Dezenas de embarcações da missão Global Sumud Flotilla, que pretende enviar ajuda humanitária para a Faixa de Gaza, partiram neste domingo (31) de Barcelona, na Espanha, rumo ao enclave palestino.

Os barcos da flotilha estão levando cerca de 300 ativistas, incluindo políticos e figuras internacionais conhecidas, como a sueca Greta Thunberg, a ex-prefeita de Barcelona Ada Colau e o brasileiro Thiago Ávila De acordo com a polícia catalã, por volta de cinco mil pessoas teriam se reunido no Moll de la Fusta, em Barcelona, para receber os ativistas que participam da ação.

A flotilha tem como principal objetivo "romper o cerco" de Gaza conduzido por Israel, que há anos realiza bombardeios diários no território para tentar eliminar o Hamas, e criar um corredor humanitário para levar ajuda aos moradores do enclave, que estão em uma situação extremamente delicada.

Ao todo, cerca de 50 embarcações de toda a Europa, inclusive da Itália, participarão da missão. Os barcos de Barcelona e Gênova darão início ao processo, já outros partirão na próxima quinta-feira (4) da Tunísia, da Grécia e da Sicília.

A previsão é que todos os barcos se encontrem em águas internacionais, de onde seguirão sua jornada para a Faixa de Gaza, com a participação de centenas de ativistas e voluntários de mais de 44 países. (com Ansa)