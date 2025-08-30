Itália, Alemanha e França debatem fluxos migratórios irregulares

Ministros do países conversaram sobre ações contra traficantes de pessoas

Publicado em 30/08/2025 às 15:22

Alterado em 30/08/2025 às 15:22

Ministros do países conversaram sobre ações contra traficantes de pessoas Foto: Ansa

Os ministros do Interior da Alemanha, da Itália e da França se encontraram em Roma para debater métodos para lutar contra traficantes de pessoas e tentar interromper fluxos migratórios irregulares.

O encontro, que foi idealizado por Matteo Piantedosi, chefe da pasta na Itália, teve as participações do francês Bruno Retailleau e do alemão Alexander Dobrindt.

"Desejamos fazer todos os esforços para combater de forma mais eficaz os fluxos migratórios irregulares e os traficantes de pessoas", declarou o ministro italiano.

Além de saudarem a nova proposta de regulamento sobre retornos apresentada pela Comissão Europeia, o trio concordou com a oportunidade de "tomar iniciativas para fortalecer ainda mais o quadro jurídico" para essa recém-formulada norma.

Um estudo divulgado na semana passada pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), ao menos 400 pessoas morreram e mais 300 seguem desaparecidas somente na rota de migração no Mediterrâneo Central em 2025. (com Ansa)