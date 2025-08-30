Forças de Israel intensificam ataques na Cidade de Gaza

Milhares de palestinos receberam ordens de evacuação da área

Publicado em 30/08/2025 às 10:59

Alterado em 30/08/2025 às 10:59

As Forças de Defesa de Israel (IDF) intensificaram as ofensivas em várias regiões da Faixa de Gaza, principalmente na Cidade de Gaza, onde milhares de pessoas receberam ordens de evacuação.

Diversas estradas e residências foram danificadas em razão dos bombardeios, o que forçou os deslocados a marcharem em meio aos escombros do município.

"Centenas de milhares de pessoas estão se concentrando no centro e oeste da cidade, e a situação humanitária é grave. Não conseguimos fornecer nem mesmo serviços básicos. Cada pessoa recebe menos de cinco litros de água por dia para consumo e higiene. Estamos enfrentando um colapso total dos serviços", alertou um porta-voz da Prefeitura da Cidade de Gaza em entrevista ao canal de TV catariano Al-Arabi.

O Hamas, por sua vez, teria lançado uma campanha para impedir que os moradores deixem a área, alegando que "não há para onde ir no sul" e que "daqui só se sai para o paraíso".

Na próxima semana, segundo fontes de segurança israelenses, os moradores receberão uma ordem de evacuação em massa, instando-os a se deslocarem para o sul antes que as IDF iniciem sua operação para conquistar a Cidade de Gaza.

A chefe do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, Mirjana Spoljaric, defendeu que "é impossível que uma evacuação em massa da Cidade de Gaza seja realizada de maneira segura e digna nas condições atuais".

Os ataques aéreos das forças israelenses, segundo a agência palestina Wafa, deixaram mais de 20 mortos e dezenas de feridos. O Hospital Al-Awda, localizado na Cidade de Gaza, relatou ter recebido oito pessoas sem vida, incluindo três crianças.

Veículos de comunicação árabes mencionam um ataque do exército israelense a um ponto de distribuição de ajuda humanitária, bem como ofensivas maciças contra bairros densamente povoados.

"Os planos de Israel de ocupar Gaza serão um desastre para sua liderança política e militar. Isso aumentará as chances de capturar novos soldados. Nossos combatentes estão em alerta máximo, preparados e com o moral elevado", disse Abu Obeida, porta-voz da ala militar do Hamas, citado pela Al Jazeera. (com Ansa)