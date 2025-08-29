Maduro afirma que Venezuela está pronta para se defender dos EUA

Ele agradeceu apoio da Colômbia no combate ao narcotráfico

Publicado em 29/08/2025 às 09:35

Alterado em 29/08/2025 às 09:35

Diante da presença da frota naval dos Estados Unidos para o Mar do Caribe, na costa da Venezuela, o presidente do país sul-americano, Nicolás Maduro, afirmou na última quinta-feira (28) que Caracas "está pronta para se defender de qualquer ação americana", agradecendo ainda o apoio da Colômbia na luta contra o narcotráfico.

Durante um evento com a milícia bolivariana transmitido pela TV estatal, Maduro falou de "20 dias de assédio" por parte do governo de seu homólogo em Washington, Donald Trump, convidando os civis a se inscreverem no grupo armado a fim de reforçar a "defesa da soberania nacional".

x

"Nenhuma sanção, bloqueio, guerra psicológica ou assédio: não existe nenhum modo de entrar na Venezuela", garantiu o presidente latino-americano, agradecendo ao chefe de Estado da Colômbia, Gustavo Petro, pela presença militar na região de Catatumbo, na fronteira entre os países.

Maduro definiu o apoio de Bogotá como "um exemplo de coordenação pela paz, pela prosperidade e pela soberania", pedindo ainda ao ministro da Defesa, Padrino López, também presente no evento, que volte a conversar com seu homólogo colombiano, Pedro Sánchez, para coordenar a luta contra o narcotráfico na região de fronteira, razão que teria motivado Trump a enviar navios de guerra para o Mar do Caribe.

Além disso, Washington acusa Maduro de envolvimento com organizações terroristas latino-americanas que "trazem drogas mortais e violência" para os EUA. (com Ansa)