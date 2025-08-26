'Zelensky não é totalmente inocente', afirma Trump

Americano, no entanto, disse que está se dando bem com ucraniano

Publicado em 26/08/2025 às 18:56

Alterado em 26/08/2025 às 18:56

Zelensky e Trump frente a frente na Basílica de São Pedro Foto: Ansa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta terça-feira (26) em uma reunião de gabinete que seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, "não é completamente inocente".

A declaração do republicano foi feita poucos dias depois de ter se reunido com o mandatário e outros líderes europeus na Casa Branca para discutir a guerra na Ucrânia.

"Zelensky também não é completamente inocente, mas estou me dando bem com ele agora", disse Trump.

O chefe de Estado americano declarou que só ele pode "resolver o conflito" em Kiev e voltou a dizer que tem um "bom relacionamento" com o presidente da Rússia, Vladimir Putin.

Trump também repercutiu as declarações do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, sobre um suposto papel ilegítimo de Zelensky na liderança das negociações de paz.

"Não importa o que digam, todo mundo está se exibindo, é tudo besteira", afirmou.

Ainda em relação ao conflito travado no leste europeu, o enviado especial de Trump, Steve Witkoff, disse que espera resolver a questão "até o final do ano". (com Ansa)