Israel atinge hospital de Gaza e mata pelo menos 20 pessoas, incluindo 5 jornalistas

Publicado em 25/08/2025 às 14:49

Alterado em 25/08/2025 às 14:49

Cinegrafista palestino Hussam al-Masri, morto em ataque israelense, durante trabalho no hospital Nasser, em Khan Younis, sul de Gaza Foto: Reuters

Israel atacou o hospital Nasser, no sul da Faixa de Gaza, nesta segunda-feira (25), matando pelo menos 20 pessoas, incluindo cinco jornalistas que trabalhavam para Reuters, Associated Press, Al Jazeera e outros veículos.

O cinegrafista Hussam al-Masri, contratado da Reuters, foi morto perto de um posto de transmissão ao vivo operado pela Reuters em um andar superior, logo abaixo do topo do hospital em Khan Younis, em um ataque inicial, de acordo com autoridades de saúde palestinas.

Autoridades no hospital e testemunhas disseram que Israel então atingiu o local pela segunda vez, matando outros jornalistas, além de socorristas e médicos, que correram para o local do ataque inicial.

Entre os jornalistas mortos estão Mariam Abu Dagga, que trabalhava como freelancer para a Associated Press e outros veículos de comunicação, Mohammed Salama, que trabalhava para a emissora Al Jazeera, sediada no Catar, Moaz Abu Taha, jornalista freelancer que trabalhou com diversas organizações de notícias, incluindo colaborador ocasional da Reuters, e Ahmed Abu Aziz.

As Forças de Defesa de Israel reconheceram o ataque à área do hospital Nasser e disseram que o chefe do Estado-Maior ordenou uma investigação.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) "lamentam qualquer dano a indivíduos não envolvidos e não têm jornalistas como alvo. As IDF atuam para mitigar ao máximo os danos a indivíduos não envolvidos, mantendo a segurança das tropas".

O fotógrafo Hatem Khaled, também contratado da Reuters, ficou ferido.