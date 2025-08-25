Mundo vive pior crise humanitária da história, diz diretora do Programa Mundial de Alimentos da ONU

...

Publicado em 25/08/2025 às 07:31

Alterado em 25/08/2025 às 07:31

A diretora executiva do Programa Mundial de Alimentos (PMA) da ONU, Cindy McCain, disse nesse domingo (24) que o mundo "vive a pior crise humanitária", e descreveu a situação na Faixa de Gaza como catastrófica, enfatizando que sente "intensa raiva" pela incapacidade de fornecer ajuda às pessoas devido à operação militar em andamento de Israel.



"A desnutrição é muito grave. Já vimos pessoas morrendo de fome lá", disse ela em entrevista à emissora japonesa NHK.



"É muito difícil quando eles apontam armas para nós, tanques ou qualquer outra coisa. Houve interrupção da ajuda humanitária porque, de repente, aquela estrada está bloqueada. Não conseguimos entrar", acrescentou McCain.





Palestinos lutam para receber doações de alimentos em cozinha comunitária na cidade de Gaza, região norte da Faixa de Gaza AP Photo / Jehad Alshrafi

A chefe do PMA observou que outras regiões que enfrentam crises humanitárias desastrosas incluem o Sudão e o Sudão do Sul, a República Democrática do Congo e o Sahel.



Na sexta-feira (22), a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) declarou estado de fome catastrófica em Gaza, pela primeira vez. A Classificação Integrada de Fases de Segurança Alimentar (IPC) da ONU distingue cinco estágios de insegurança alimentar, com os níveis de três a cinco representando insegurança alimentar grave.



O estágio final, o estágio cinco, representa a fome catastrófica. A Organização estima que, até o final de setembro, mais de 640 mil pessoas em Gaza enfrentarão esses níveis.



De acordo com as informações mais recentes do Ministério da Saúde palestino, o número total de pessoas que morreram de desnutrição em meio ao bloqueio da Faixa de Gaza aumentou para 281, incluindo 114 crianças.

Israel autorizou a entrada de 2.187 caminhões na Faixa de Gaza após retomar parcialmente as entregas de ajuda humanitária aos palestinos de 27 de julho a 20 de agosto, o que cobre não mais do que 15% das necessidades de ajuda da população.



Além disso, o governo de Benjamin Netanyahu está bloqueando a entrada de centenas de tipos de alimentos no local, incluindo alimentos essenciais como carne vermelha, peixe, ovos, frutas e vegetais, certos tipos de laticínios e suplementos alimentares.



A maioria dos caminhões é saqueada com a conivência do exército israelense, afirmam as autoridades locais. Segundo suas estimativas, cerca de 600 caminhões com ajuda humanitária deveriam ser autorizados a entrar na Faixa de Gaza diariamente para atender às necessidades mínimas dos moradores da região em alimentos, necessidades básicas, combustível e medicamentos. (com Sputnik Brasil)