Domingo, 24 de de 2025

Ataques de Israel matam mais de 70 palestinos em Gaza em um dia

Ofensiva em campo de refugiados deixou ao menos 34 vítimas

Por JB INTERNACIONAL
Publicado em 24/08/2025 às 11:32

Palestinos famintos em Gaza Foto: Ansa

Ao menos 71 palestinos morreram em ataques realizados pelas Forças de Defesa de Israel (FDI) na Faixa de Gaza em um dia, de acordo com o balanço diário do Ministério da Saúde do enclave divulgado neste sábado (23).

O número total de vítimas inclui 34 palestinos mortos, incluindo oito pessoas que buscavam ajuda alimentar e várias crianças, atingidas enquanto se abrigavam em tendas para refugiados palestinos.

Mais cedo, profissionais de saúde do Hospital Kuwait, em Gaza, revelaram ainda que outros quatro menores morreram e vários outros ficaram feridos em um ataque aéreo israelense no sul de Khan Younis.

Em meio à nova ofensiva, fontes indicam que, após abrir a passagem de Kerem Shalom e permitir a entrada de suprimentos em Gaza por quatro semanas consecutivas, as autoridades israelenses fecharam o local.

Uma fonte oficial do Crescente Vermelho Egípcio informou à ANSA que "as autoridades israelenses mantiveram sua intransigência, impedindo a entrada de ajuda humanitária em Gaza e fechando a passagem de Rafah do lado palestino".

Paralelamente, as forças israelenses realizaram vários ataques em cidades da Cisjordânia e efetuaram diversas prisões, segundo a agência de notícias palestina Wafa.

Duas pessoas foram detidas na cidade de Attil, ao norte de Tulkarem, e outros palestinos no leste de Jenin. Segundo a publicação, soldados israelenses atacaram as cidades de El Bireh, Nablus e Al Khader.

