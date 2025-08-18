Hamas recebe nova proposta de cessar-fogo em Gaza

Plano prevê trégua de 60 dias e entrega de reféns para Israel

Publicado em 18/08/2025 às 12:13

Alterado em 18/08/2025 às 12:13

Os negociadores do Hamas no Cairo receberam uma nova proposta de cessar-fogo na Faixa de Gaza, que inclui uma trégua de 60 dias e a libertação de reféns em duas etapas, informou uma autoridade palestina nesta segunda-feira (18).

"A proposta é um plano de acordo para iniciar negociações sobre um cessar-fogo permanente", declarou o dirigente à AFP sob condição de anonimato.

Segundo a fonte palestina, "o Hamas realizará consultas internas entre seus líderes" e com representantes de outras facções palestinas para examinar a proposta.

O chefe de Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (IDF), Eyal Zamir, aprovou o plano de ocupação da Cidade de Gaza e o apresentará ao ministro da Defesa nesta terça-feira (19), de acordo com o Canal 12.

O dirigente explicou ainda que, em conversas a portas fechadas nos últimos dias, Zamir afirmou que a evacuação planejada da população durará pouco menos de dois meses e, logo após, a cidade será cercada e ocupada.

A princípio, 10 reféns vivos e "uma quantidade de corpos" seriam entregues a Israel, cuja inteligência do governo estipula que há 20 vivos e 30 corpos de pessoas sequestradas no enclave palestino. Os outros 10 reféns com vida e mais corpos seriam entregues em uma segunda fase do cessar-fogo.

Somente na sequência, as duas partes começariam negociações para encerrar de uma vez os ataques, sob garantias internacionais.

Na semana passada, o Hamas já havia anunciado que uma delegação de alto nível estava na capital do Egito para conversar com funcionários de alto escalão do governo local sobre os esforços para alcançar um cessar-fogo em Gaza, palco de uma guerra entre o grupo e Israel há mais de 22 meses. (com Ansa)